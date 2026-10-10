El suministro de combustibles en estaciones de servicio de Aguascalientes presenta irregularidades desde hace aproximadamente tres meses, debido a problemas en la distribución y a presuntos retrasos en los pagos a empresas transportistas que trabajan para Petróleos Mexicanos (Pemex), señalaron empresarios gasolineros.

Explicaron que estas compañías se encargan de trasladar combustibles desde las refinerías hasta las terminales de almacenamiento, así como de movilizar el producto entre instalaciones que requieren abastecimiento. Advirtieron que, si las empresas transportistas suspenden sus operaciones por falta de pago, podrían generarse problemas de desabasto en distintas terminales, incluidas las de El Bajío.

Precisaron que las afectaciones no necesariamente implican que una estación de servicio se quede completamente sin combustible, sino que pueden manifestarse en la disponibilidad irregular de determinados productos. Por ejemplo, una gasolinera puede contar con gasolina Premium, pero carecer de Magna, o disponer de esta última y no tener diésel. La situación depende de las existencias disponibles y de la llegada de nuevas cargas.

De acuerdo con la información que maneja el sector gasolinero, los retrasos en el pago de facturas a las empresas transportistas podrían acumular entre tres y cuatro meses, lo que representa un factor de riesgo para la continuidad del traslado de combustibles entre refinerías y terminales.

Señalaron que el transporte especializado es indispensable para movilizar el producto desde las instalaciones con mayores existencias hacia aquellas que enfrentan dificultades de abastecimiento. Por ello, una eventual interrupción de estos servicios podría repercutir en la distribución regional.

Aunque el problema no siempre se refleja en estaciones completamente desabastecidas, los consumidores pueden encontrar que el tipo de combustible que necesitan no está disponible, lo que pone de manifiesto las dificultades para mantener un suministro regular.