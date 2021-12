CDMX.- Raúl Araiza podría quedarse sin voz si no se somete a un tratamiento con un especialista de inmediato.

En días pasados el conductor del programa Hoy ha tenido problemas al aire, pues ha estado a punto de quedarse afónico, por lo que la producción decidió llevarle a un especialista, el doctor Francisco Saynes, quien le realizó una nasoendoscopia para ver cómo estaban su nariz y sus cuerdas vocales.

«El tema que tiene es el exceso en el uso de la voz por la profesión. Tiene que estar trabajando mucho con su voz y, en ocasiones, por cuestiones de cambio de clima; el reflujo; los temas de alergia de la temporada… en general hacen que las vías respiratorias se inflamen.

«Las cuerdas vocales al inflamarse no permiten un adecuado cierre de las estructuras y hace que tenga esta voz aguardientosa, la voz seca aunque definitivamente no lo es», dijo el médico.

«El Negrito» podría perder la voz de forma temporal y lo único que puede hacer para evitar es descansar y tomar antiinflamatorios. (Elizabeth García/Agencia Reforma)

