Silvia Olvera y Marlen Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Las metas de energías limpias que tienen diversas empresas como Femsa, Grupo Bimbo, Soriana, Walmart de México, entre otras, están bajo amenaza con la iniciativa de reforma eléctrica presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con especialistas.

El avance de sustituir el consumo de fuentes fósiles por otras alternativas limpias, se vendría abajo si se da la reforma, advirtió Luisa Montes, directora de Ecovalores, calificadora ambiental, social y de gobierno corporativo.

Lo que salió el viernes acabaría con todos los contratos que se tenían establecidos entre empresas proveedoras y sus clientes, dijo Montes.

«Imagínate un Bimbo que tiene el precio asegurado de los combustibles para sus camiones limpios, gracias a un parque eólico que da esa certeza, y que en un futuro ya no la tengan».

«Esa propuesta es una amenaza que atenta 100 por ciento al mercado, a las metas, a las inversiones, que en un principio fueron muy costosas, pero este gobierno no entiende o no ha querido entender el impacto que tienen sus decisiones al medio ambiente», señaló los consultora.

Explicó que en todo el mundo se están apoyando las energías limpias, con esquemas en donde las empresas pueden conocer el precio que van a pagar por su energía en el futuro, mientras que México está eliminando la certeza y va en sentido contrario de las metas globales.

Además, César Cadena Cadena, presidente del Cluster Energético de Nuevo León, señaló que la falta de generación con energías limpias que traería la reforma propuesta, dificultaría a empresas industriales acceder a financiamiento a nivel internacional.