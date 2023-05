Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Si México no ofrece condiciones de seguridad, infraestructura y suministro para el nearshoring, se comenzarán a ir las inversiones, advirtió experto.

John Padilla, director general de IPD en Latinoamérica y México, explicó que el potencial de inversiones en el País es incluso más grande de lo que se puede aprovechar, sin embargo al no contar con las condiciones mencionadas se estarían perdiendo millones de dólares.

«El crecimiento y potencial es mucho más grande de lo que en México se piensa; la cuestión en cuan capaz es el País de aprovecharlas, pero no percibo que la gente entienda esa dimensión de la oportunidad.

«No se trata de un tema político, sino (saber) si se van aprovechar y a resolver los retos que se tienen para lograrlo como infraestructura, seguridad, regulación, agua, para crear una ambiente donde las compañías quieran venir (…) de lo contrario el nearshoring va a venir y se va a ir a otras regiones», advirtió.

El especialista dijo que si bien en otros países el costo laboral o los terrenos pueden ser más costosos, habrá una preferencia de asumirlos antes que enfrentarse a todos los costos o retos que se tienen en el mercado mexicano.

Recordó que antes existía un programa llamado ProMéxico, que promovía la inversión extranjera, la exportación de productos y el desarrollo de empresas mexicanas, por lo que sería una buena alternativa contar con un esquema similar que impulse el nearshoring.

Comentó que si bien existen iniciativas o incentivos estatales para el desarrollo de proyectos, aún tienen algunas limitaciones por decisiones federales.

Pese a que México tiene una ubicación privilegiada para poder conectar prácticamente con cualquier parte del mundo, así como múltiples recursos naturales, enfrenta múltiples retos que pueden detener las inversiones, insistió Padilla.

Puso como ejemplo la infraestructura, donde se tiene la falta de carreteras, puertos, almacenamiento de combustibles, suministro de gas natural en diversas regiones del País y acceso al agua.

Agregó que en temas de seguridad las empresas se enfrentan al crimen organizado, extorsiones, secuestro o robo de tractocamiones, cobro de uso de suelo o de casetas irregulares.

Destacó que en la parte legal está la falta de certidumbre jurídica y regulatoria, expropiaciones y nacionalización, condiciones desiguales en competencia entre actores privados y públicos.

Mientras que en el tema energético está el acceso a la energía eléctrica, restricciones para construir nuevas fuentes de suministro, principalmente renovable.