Staff Agencia Reforma

Los campeones defensores del Super Bowl LIV, los Jefes de Kansas City, tienen programado arrancar la temporada 2020 en casa el 10 de septiembre contra los Texanos de Houston.

Los jugadores de la NFL tienen planeado llegar a los campos de entrenamiento el 22 de julio, mientras que el verano deportivo para el futbol americano se complementará con el inicio de la campaña colegial de la NCAA el 29 de agosto.

Pero nada de esto pasará si se llega a dar un rebrote de contagios de Covid-19 para este otoño, a menos de que, según el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, haya un aislamiento total de los jugadores y pasen por una prueba diaria durante su confinamiento, tal y como lo hará la NBA a partir del 31 de julio, con 22 equipos, todos reunidos en Orlando, Florida.

“En caso de que haya una segunda ola, lo cual es una posibilidad, y podría ser aún más compleja por la temporada de influenza. El futbol americano podría no jugarse este año”, explicó el también asesor de la Casa Blanca a CNN.

“A menos que los jugadores estén básicamente en una ‘burbuja’, aislados de la comunidad y con pruebas casi diario. Espero que ese no sea el caso, pero si regresa el futbol americano en el otoño, se va a ver muy diferente. Por ejemplo, barras modificadas en el casco, contenedores que sean utilizados sólo en una ocasión y distanciamiento social y cubrebocas en las bancas”.

Si la NFL y la NCAA se llegaran a cancelar, las televisoras como ViacomCBS Inc., Fox Corp., Comcast Corp. y Walt Disney Co. serían entre las que se verían más afectadas.

Más del 80 por ciento de los 50 programas más vistos en la televisión en Estados Unidos en 2019 fueron juegos de futbol americano.

Por su parte, Roger Goodell, comisionado de la NFL, al enterarse del presunto caso positivo de un grupo de jugadores encabezado por Ezekiel Elliot, de los Vaqueros, manifestó que esperaba se presentaran, pero que confía en que estarán preparados para poder jugar futbol americano.

ENTÉRATE

El pasado lunes, varios jugadores de Vaqueros, entre ellos el corredor Ezekiel Elliott, y varios de los Texanos dieron positivo a coronavirus. Ninguno de los infectados estaban en las facilidades de los equipos.