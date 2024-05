Las emociones en la Universiada Nacional siguen su curso con una buena cantidad de actividades diarias que van entregando finalistas que pelearán por preseas y también atletas que ya consiguen subir al podio.

Este jueves se disputaron las semifinales de disciplinas muy importantes como el fútbol y el sóftbol. Aguascalientes tenía buena oportunidad de sumar una medalla dentro del fútbol gracias a la participación de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, que se enfrentó a la Universidad Autónoma de Sonora por un lugar en la gran final de la disciplina.

A pesar del excelente momento que vive la UP luego de ganar el título del CONADEIP, las Panteras no tuvieron su mejor desempeño en el terreno de juego y fallaron algunas oportunidades de gol que mandaron el partido a la definición por penales luego de un empate a cero peleado.

Desde los once pasos, la Bonaterra no salió en su mejor día y terminó cayendo por pizarra de 4-2, quedando fuera de la posibilidad de llevarse el oro. Pese a la derrota, la UP aún puede conseguir una medalla, pues hoy se enfrentará a la UDEG por el bronce.

Además de este resultado importante para Aguascalientes, la Universiada sigue con disciplinas como el baloncesto y el handball, viviendo sus primeras rondas con jornadas intensas que poco a poco aclaran el panorama sobre los favoritos para medalla.

Aguascalientes solo tiene de momento una medalla gracias a la UAA en taekwondo, además de un campeón en Juniel Muñoz, que sumó un oro en levantamiento de pesas pero representa a Sinaloa en esta competencia.