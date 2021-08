Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El PAN en el Senado solicitará, como primera fuerza de Oposición, la presidencia de la Mesa Directiva.

En conferencia, donde presentaron su agenda legislativa, los senadores panistas además exigieron que el titular del Ejecutivo federal no meta las manos en el proceso Legislativo.

“Como primera fuerza de Oposición, el Partido Acción Nacional solicitará presidir la Mesa Directiva del Senado. Morena debe trabajar con alternancia y pluralidad, no bajo las indicaciones del Presidente”, destacaron, según un comunicado.

Recordaron que, en la práctica, en las anteriores legislaturas había existido alternancia en la presidencia del Senado, sin embargo, eso no ha ocurrido en la presente Legislatura.

Por ello, los panistas “hicieron un llamado a la construcción de un sano parlamentarismo, en el que exista el respeto a las minorías”.

Asimismo, refirieron que no es nada personal contra los perfiles que compiten, sino que el Legislativo debe ser autónomo y mantener la presidencia del Senado en un solo partido no es sano ni ético.

“Los retos que enfrentamos como país requieren de un trabajo coordinado, más allá de las diferencias ideológicas y eso es perfectamente alcanzable si logramos garantizar espacios para la urbanidad y la civilidad”, aseguraron.