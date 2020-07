Staff Agencia Reforma

CDMX.- Iván y Marcos, nieto e hijo de Manuel “El Loco” Valdés respectivamente, se trenzaron en una guerra de declaraciones derivada por el estado de salud del comediante.

El nieto del artista señaló en el programa Ventaneando que su tío sólo quiere colgarse de la fama del “Loco”.

Luego de que el nieto de Manuel declarara que a su abuelo le había regresado el tumor en la cabeza, Marcos respondió después que era mentira.

“A mi abuelo no le agrada nada que tengan que recurrir a él, pero bueno, cada quien tiene sus mañas.

“Se lo ha pedido en numerosas ocasiones, ‘hijito, si vas a querer apoyarme hazlo, no andes hablando, hablas mucho pero no haces nada’. Jamás lo ha apoyado en nada”, comentó Iván.