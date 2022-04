Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a que la Corte no avaló la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en relación a un medio ambiente sano, los amparos continuarán su curso y la ley no podrá aplicarse.

Nora Cabrera, directora de la organización ambiental Nuestro Futuro, dijo en entrevista que el pronunciamiento de la Corte no implica que se terminó la discusión, únicamente no se logró la controversia constitucional que planteó el Senado.

«Los amparos van a resolverse en los juzgados federales y la sentencia que se dicte se puede recurrir con un recurso de revisión o amparo en revisión que puede decidirse en la Corte si ésta utiliza su facultad de atracción con una votación simple que es de seis ministros.

«En los juicios de amparo que promovimos los jóvenes y las asociaciones civiles, el centro de nuestro argumento de que es inconstitucional porque existe una afectación al medio ambiente al no garantizarse la transición de energías sucias a energías limpias», apuntó.

Nuestro Futuro y otras 26 organizaciones ambientalistas, principalmente lideradas por jóvenes, se han manifestado para que las autoridades tomen decisiones regulatorias pero considerando como eje principal el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.

Desde su punto de vista, la resolución a los amparos deberá ser de efectos generales, pues no hay manera de que solo las organizaciones tengan derecho a un ambiente sano y el resto de la población sea excluida.

¡Participa con tu opinión!