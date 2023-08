Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos criminales en la zona de Tierra Caliente de Michoacán se disputan el control para extorsionar a los productores del llamado «oro verde» de la región: el limón y el aguacate.

Y el acoso del crimen que exige «cobro de piso» por la producción y el transporte ya comenzó a encarecer el precio en el País.

El limón ya se vende hasta el 60 pesos y el aguacate hasta en 90 pesos.

En la pelea hay cinco violentos grupos criminales.

La ruptura del grupo de «Cárteles Unidos», luego de que sus aliados «Los Viagras» se aliaron con el «Cártel Jalisco Nueva Generación» para ir en contra de «Los Caballeros Templarios» y «La Familia Michoacán», detonó una guerra.

La pugna detonó ayer bloqueos, balaceras y ataques en Apatzingán, Uruapan y Buenavista.

«Apatzingán está en disputa de grupos delictivos locales que antes ‘trabajaban juntos’, pero ahora se habla de que uno de ellos pactó con el CJNG y se calentó la zona», dijo una fuente gubernamental.

Un productor de limón de la zona comentó que la extorsión es de 2 a 3 pesos por cada kilo del producto contra más de 20 mil productores.

En conjunto, en la entidad se produce cerca de 500 mil toneladas de este producto al año, y 1.8 millones de toneladas de aguacate.

«Al productor le quitan una parte, al comercializador otra, no hay forma de protegerte, pagas lo que tengas que pagar. Normalmente extorsionan a través de los empaques, el empacador ya sabe que le están cobrando también y te lo dice», relató en entrevista con REFORMA.

En una revisión en mercados y supermercados, el precio del limón se vendía hace unas semanas en 20 pesos y ahora se ofrece hasta 60 pesos. El aguacate costaba de 35 y ahora se vende hasta en 90 pesos en los mercados de la CDMX.

Guillermo Valencia, ex Alcalde de Tepalcatepec y líder estatal del PRI, aseguró que el cobro de «impuestos» no sólo se da en el sector agrícola, pues ya también afecta a empresas de galletas, pan, cerveza, refresco o tortillas, este último con un paro de 24 horas en Uruapan el pasado 2 de agosto.

«Hasta empresas de paquetería no pueden distribuir allá, no pueden comprar en línea porque nadie lleva, el asunto está peor de lo que imaginamos, pero el asunto es que cobran sus ‘impuestos'» de productos que ciudadanos ya pagan impuestos, es una barbaridad», lamentó.

El Gobierno de Michoacán del morenista Alfredo Ramírez Bedolla informó la detención de seis hombres, tres de ellos menores de edad, y minimizó la extorsión de los criminales.

«No caigamos en la trampa de la delincuencia de querer enfrentar a la sociedad con las autoridades, sigamos unidos, la unión hace la fuerza», dijo el Mandatario.

La zona ha tenido en últimas semanas constantes ataques, pues el 25 de agosto una camioneta que distribuía limón fue quemada en Apatzingán, y el 18 de agosto, ocurrió un caso similar cuando un grupo de cortadores fue atacado en una camioneta que viajaban en el poblado Las Cahuingas.