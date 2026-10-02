Lorena Corpus Agencia Reforma

CDMX.- Ricardo Montaner aseguró que nunca recibió regalías por algunos de los temas que fueron fundamentales para consolidar su carrera, entre ellos «Tan Enamorados», «Me Va a Extrañar», «La Cima del Cielo» y «Déjame Llorar», por lo que emprendió acciones legales contra Universal Music.

De acuerdo con Billboard, el cantautor presentó el 29 de junio una demanda en Estados Unidos y Venezuela, en la que reclama la propiedad y regalías pendientes de cinco álbumes publicados entre 1986 y 1992: Ricardo Montaner, Ricardo Montaner 2, Un Toque de Misterio, En el Último Lugar del Mundo y Los Hijos del Sol.

El artista, de 69 años, explicó que hace poco más de un año obtuvo de un juez venezolano una protección que le permitió manejar esos materiales y posteriormente firmó un contrato con una distribuidora. Aseguró que fue entonces cuando recibió por primera vez ingresos derivados de esos discos.

Montaner señaló que su caso debe servir para llamar la atención sobre los contratos desfavorables para los artistas y explicó que esa experiencia lo llevó a crear su propia compañía discográfica.

El cantante regresará a México con El Último Regreso Tour y descartó retirarse definitivamente de los escenarios, tras una pausa de casi tres años.