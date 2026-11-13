Gerardo González Aceves Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos un ciudadano hondureño, dejó ayer dos agresores muertos, un detenido y dos personas heridas en Ocotlán, Jalisco, a las orillas del Lago de Chapala.

La presencia del extranjero entre los agresores ocurrió en medio de una estrategia de reclutamiento de ciudadanos de otros países por parte de esa organización criminal, que ha incorporado a sus filas a hondureños, venezolanos, colombianos y antiguos integrantes de fuerzas militares sudamericanas.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que uno de los detenidos en el enfrentamiento ayer era hondureño, aunque no precisó la nacionalidad de los dos agresores fallecidos y la organización a la que pertenecían.

Los hechos se reportaron cuando elementos del Ejército atendieron el reporte de un vehículo robado y fueron atacados por civiles armados en la zona sur de Ocotlán, a unos 80 kilómetros de Guadalajara.

Durante la persecución, un vehículo militar impactó a una camioneta Tahoe, que terminó volcada, y que había maniobrado para bloquear el paso de los soldados. De esta manera, una segunda camioneta, Suburban, pudo escapar del Ejército.

Momentos después, se produjo un intercambio de disparos entre los tripulantes de la camioneta que se atravesó y los militares.

Dos presuntos delincuentes resultaron muertos, un soldado fue herido y una mujer quedó lesionada.

En el operativo fue asegurada la camioneta con blindaje artesanal, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, otras dos armas largas y dos granadas calibre 40 milímetros.

El enfrentamiento provocó la suspensión de clases y un despliegue de fuerzas federales y estatales en distintos puntos del municipio.

La incorporación de extranjeros a las filas del CJNG ha sido documentada por autoridades federales y estatales.

Con información de Benito Jiménez