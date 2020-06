Siguiendo con todos los protocolos necesarios para garantizar la salud de todos los que trabajan en Club Necaxa, el equipo lleva ya varios días trabajando en Casa Club bajo las órdenes de Alfonso Sosa, que tendrá un reto importante para el Apertura 2020 en llevar a los Rayos nuevamente a zona de Liguilla una vez que el pasado torneo estuvo lleno de altibajos y que no se pudo concluir debido a la suspensión de actividades por el COVID-19. Los jugadores poco a poco van tomando ritmo físico, pero sobre todo futbolístico, el cual perdieron desde hace casi dos meses y medio tras el parón de actividades.

Una de las incógnitas más grandes que se tiene rumbo a la siguiente campaña es quién ocupará el puesto de titular en el arco necaxista. Los grandes cambios se hicieron presentes en el arco con el regreso de Hugo González a Monterrey y el retiro de Yosgart Gutiérrez, quiénes venían defendiendo la portería rojiblanca desde hace algunos años. Con dos fichajes y un arquero hecho en casa la pelea por la titularidad será interesante durante la pretemporada para saber cuál de los tres nombres puede ser el hombre de confianza de Sosa.

Ángel Alonzo

De Teocaltiche, Jalisco y con tan solo 20 años es el arquero más joven que tendrá a disposición Sosa para este semestre, destacando que es canterano del club al que pertenece desde hace más de cinco años. Alonzo tuvo su oportunidad el torneo anterior por una lesión de Hugo González y un mal rendimiento de Yosgart. Lamentablemente la juventud le pesó al arquero juvenil que cometió un par de errores que costaron goles y que hicieron de inmediato levantar la voz a la afición que pedía un cambio en el arco. A pesar de esto siente los colores del club, tiene experiencia en Copa MX y ha llevado un proceso adecuado en el cual puede levantar la mano para por fin hacerse un lugar en el once titular si trabaja fuertemente en las próximas semanas.

Luis Ángel Malagón

El primer refuerzo del arco rojiblanco llegó procedente del extinto Monarcas. Malagón, originario de Michoacán, cuenta con 23 años y ha formado parte de varias selecciones nacionales juveniles. En cuanto a experiencia en Primera División, su debut lo hizo en abril del 2019, desde entonces ha participado en un total de 10 encuentros en liga teniendo más actividad en la Copa MX. Lo sobresaliente fue en el último torneo donde destacó por sus grandes atajadas haciendo que varios equipos se interesaran en su talento. La ventaja que tiene Malagón es su experiencia en selecciones nacionales y el haber llegado como el refuerzo con más renombre en los tres palos, algo que parece le dará la delantera de inicio para ser el titular si mantiene el nivel que se le vio en Morelia.

Sebastián Fassi

Curiosamente Fassi es el más experimentado en cuanto a edad con 27 años, pero es el que no ha debutado en Liga MX. Salió de la cantera de Pachuca para luego estar mayormente con los Mineros de Zacatecas en el Ascenso MX y pasar un efímero tiempo con el León, en donde no tuvo actividad. Sus actuaciones principalmente son en categorías inferiores, al tener una avanzada edad para no haber debutado es probable que sea el que menos oportunidad tiene para ser titular de inmediato, pero ha habido algunos casos en los que el debut llega tarde, pero cuando llega se sabe aprovechar. Sin duda, Fassi llegará con hambre de demostrar su valía en Aguascalientes para poder por fin tener un lugar en la Primera División.