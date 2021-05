Guadalupe Irízar, Rolando Herrera y Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A una semana de las elecciones, especialistas advierten que la violencia política, la pandemia de Covid, que aunque va a la baja sigue presente en todo el País, y las nulas propuestas de muchos candidatos son los principales factores que podrían impactar en los comicios.

Expertos consultados por REFORMA coincidieron en que estos elementos podrían tener incidencia en la asistencia a las urnas en la jornada en la que se renovarán a los 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 Congresos locales y más de mil 900 Presidencias y Juntas Municipales.

El abstencionismo en este tipo de comicios intermedios fluctúo entre el 40 y 47 por ciento en las elecciones más recientes. En la elección presidencial de 2018, la participación llegó al 63.4 por ciento.

“El abstencionismo lo vería más por el miedo a salir a contagiarse con la epidemia y en los lugres más críticos por el miedo a la violencia política, cárteles, narcotráfico, cuentas pendientes de candidatos entre sí”, planteó Javier Esteinou, investigador de la UAM y estudioso de la comunicación.

También consideró que la jornada del 6 de junio cerrará unas campañas frívolas y polarizantes, que no han planteado propuestas de solución a los problemas de fondo.

Carlos Rubio, gerente de Riesgo Político en Integralia Consultores, advierte que la violencia no sólo hace que candidatos y aspirantes decidan no participar y que los ciudadanos no acepten ser funcionarios de casilla.

Esas son repercusiones, dice Rubio, pero cita una tesis de Víctor Hernández, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que documentó que en 2018 la diferencia entre el candidato ganador y los demás fue más alta en las zonas donde se registró violencia durante el proceso electoral.

“Eso significa que la gente no salió a votar porque tenía miedo a que hubiera represalias o que votaron por el candidato que había posicionado el crimen organizado para evitar represalias en su contra”, dice el analista.

El miedo a contagiarse de Covid-19 durante la jornada electoral también estará presente en una parte del electorado.

Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión UNAM contra el Covid-19, consideró que si bien la mayor parte del País atraviesa por un escenario de riesgo bajo o medio, todavía hay personas que tienen temor al virus y probablemente decidan no acudir a votar.

“Al igual que hay resistencia para reactivar actividades escolares, hay gente que tiene mucho miedo de volver a las actividades, sobre todo la gente que ha estado mucho más protegida, la gente que no ha salido en todo este tiempo”.