Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Las lluvias derivadas de la primera tormenta invernal de la temporada, que van de chubascos a torrenciales, afectan este sábado a 14 estados y la Ciudad de México.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sistema se mantendrá sobre el occidente y centro del territorio, con «lluvias puntuales torrenciales en Guerrero (costa, centro y este)».

Se prevén lluvias intensas en el oeste de Oaxaca y el suroeste de Puebla, y muy fuertes en el este y sureste de Michoacán, el sur del Estado de México y Morelos.

En la Ciudad de México, Tlaxcala y el centro de Veracruz se esperan lluvias fuertes, y chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Las precipitaciones podrían provocar crecida de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, se alertó.

Además, hay probabilidad de nieve o aguanieve en cimas de más de 2 mil 800 metros en 10 entidades, entre ellas el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla y Veracruz.

En el istmo y golfo de Tehuantepec se mantendrá viento del norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora durante la mañana. Para la tarde se pronostican olas de 2.5 a 3 metros de altura en la costa de Oaxaca y Chiapas.

En Guerrero, Protección Civil estatal prevé lluvias intensas a torrenciales en Costa Grande, Acapulco, Sierra, Centro, Costa Chica y Montaña.

En Colima, un hombre de alrededor de 60 años murió en el Libramiento Sur de la capital luego de que un conductor perdió el control de su vehículo. Dos personas resultaron lesionadas, informó la Unidad Estatal de Protección Civil.

La dependencia reportó también caída de árboles y postes, y dos cortocircuitos.

En Morelia, Protección Civil municipal registró encharcamientos en siete puntos, principalmente en la zona poniente, como la avenida Madero. La Coordinación Estatal abrió refugios temporales y restringió el ascenso al Pico de Tancítaro.

En la Ciudad de México cayeron dos árboles y cuatro ramas, sin personas lesionadas, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que desplegó 100 elementos. Se registró aguanieve en la carretera Picacho-Ajusco.

En el Estado de México, Protección Civil reportó nieve en el cerro de Jocotitlán y en el Nevado de Toluca.

En Durango, se registraron nevadas en Guanaceví y Pueblo Nuevo, y el Consejo Estatal de Protección Civil dispuso cerca de 100 refugios temporales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones, abrigarse y atender las recomendaciones de las autoridades de cada estado.