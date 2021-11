Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Si bien no prevén escasez de electrodomésticos durante la edición del Buen Fin de este año, fabricantes con plantas en México reconocen que podrían tener retrasos en entregas de aquellos productos con mayor demanda.

El evento que se realizará del 10 al 16 de noviembre, también podría dejar rápidamente anaqueles vacíos de aquellos equipos de menor tamaño que son fabricados en Asia, como cafeteras y licuadoras.

Juan Carlos Puente, presidente de Whirlpool LAR Norte, expuso que en México las plantas se prepararon para contar con inventario suficiente, aunque la escasez de algunos componentes, como chips, podría impactar en el abasto a tiempo.

«Sí hay inventario, estamos preparándonos para que todo el mundo tenga el inventario necesario para la temporada, pero sí pueden haber algunos productos que tardarán un poco más que otros (en entregarse).

«Ya prácticamente todos los productos son inteligentes, unos más inteligentes que otros, pero prácticamente casi todos los productos tienen al menos una tarjeta electrónica, otros tienen varias tarjetas, al menos todos los refrigeradores y lavadoras tienen tarjetas electrónicas», detalló.

Puente sostuvo que la escasez de microprocesadores o tarjetas electrónicas, aunado al problema de logística, además del cierre de plantas en Asia cuando hay algún contagio de Covid, son problemas que han estado afectando.

Eduardo Elizondo Williams, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, añadió que las restricciones de los microchips no se han acabado y esto se está haciendo cada vez más largo y más caro.

«Ahorita lo que sí, es que todos los fabricantes se están preparando para el Buen Fin, todo mundo está haciendo la tarea, sin embargo, a diferencia de años anteriores, sí ha habido restricciones y no ha sido posible crecer los inventarios de manera adecuada.

«No sabemos hacía dónde se va a cargar más la demanda y pudiera haber tiempos más largos de entrega de algunos productos», señaló.

Yoelle Rojas, directora del Cluster de Electrodomésticos, refirió que los fabricantes de línea blanca, como refrigeradores, lavadoras y estufas, se sienten confiados porque trabajaron para poder cubrir la demanda nacional para el Buen Fin y la de exportación para el Black Friday.

Aunque precisó que, tomando en cuenta todos los retrasos de los componentes, hubiera algunos casos que también pudiera afectar los tiempos de entrega.

Esos tiempos de entrega, de acuerdo con Rojas, podrían ser más largos para el producto terminado que viene de Asia, como cafeteras, planchas y licuadoras.