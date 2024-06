Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El peso mexicano y las bolsas de valores sufrieron un lunes negro tras la aplastante victoria de Morena en las elecciones, pues a mercados e inversionistas les preocupa la falta de contrapesos del que carecerá el nuevo Gobierno.

Dicho partido no solo se llevó la Presidencia con Claudia Sheinbaum al frente, también la mayoría de dos tercios en la Cámara Baja y la mayoría calificada en el Senado, además de varias Gubernaturas y alcaldías en Ciudad de México.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una pérdida de 6.11 por ciento, la mayor desde marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia por el Covid-19.

Al interior del índice, las empresas del sector salud y finanzas fueron las que presentaron las caídas más pronunciadas con 11.48 y 9.39 por ciento, respectivamente.

La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) debió suspender el lunes su operación entre las 11:57:18 y las 12:12:18 horas, luego de que su principal índice de referencia, el FTSE BIVA, tuvo una caída de más de 7 por ciento, ya que su manual de reglas operativas amerita la suspensión durante 15 minutos.

Tras su reapertura cerró con una caída de 6.08 por ciento este lunes.

En tanto que la moneda doméstica llegó a debilitarse en el mercado internacional hasta 17.7207 unidades por dólar, un nivel no visto desde mediados de abril.

El peso cerró con una pérdida de 66 centavos, por lo que el dólar se vendió al cierre en 18.11 pesos en ventanillas de Citibanamex, nivel no visto desde finales de 2023.

ESPERAN VOLATILIDAD

La victoria de Morena podría ser vista negativamente por el mercado, ya que plantea importantes cuestiones en torno al sistema de pesos y contrapesos del País.

«La aplastante victoria de Morena probablemente causará cierto grado de volatilidad en el peso mexicano, ya que alcanzar una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja y acercarse tanto a una mayoría calificada en el Senado no era la expectativa de base del mercado», anotó UBS en la más reciente edición de su reporte Investing en México «Los mexicanos votaron por la continuidad política».

Estimó probable que el peso también experimente una mayor volatilidad a medida que se acerquen las elecciones de EU.

«El peso no se depreciaba tanto y el IPC no caían tanto desde el año 2020, cuando inició la pandemia», resaltó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

La depreciación del peso resalta las preocupaciones sobre una supermayoría en ambas cámaras del Congreso que le permita al Gobierno llevar a cabo reformas constitucionales, comentó la firma Oxford Economics en una nota a sus clientes.

Con información de Adriana Arcos