Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La falta de coordinación para el procesamiento de información entre el SAT y Aduanas por el programa Aviso de Cruce provocó que operaciones de exportación no se registraran correctamente y que agentes aduanales no puedan seguir con su labor.

El programa Aviso de Cruce, es un esquema que da la opción de transmitir la información de los documentos aduaneros a través del portal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) o del servicio web, datos que incluye detalles del tractor, como placas y empresa a la que pertenece, y para ello la unidad requiere un TAG.

El programa arrancó el 1 de agosto y operó sólo una semana.

En la primera semana del mes, Raquel Buenrostro, Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitó a la ANAM suspender la operación de dicho programa, bajo el argumento de que ponía en riesgo la capacidad de detección de conductas ilegales.

Quienes lo usaron reportaron a la ANAM la información de cada operación, pero por una falta de coordinación los datos no llegaron al fisco, explicó Rosaura Aguilar, integrante de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) y abogada titular de la agencia aduanal RB Group.

«No viajaba la información que tenía la ANAM al SAT, entonces, empezaron a no aparecer las operaciones realizadas», dijo.

Aunque la mercancía ya había pasado por alguna aduana, en el Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA) del SAT no se registró.

Los pedimentos (documentos que permiten declarar contribuciones y aprovechamientos en cada operación de importación y exportación en el País y que comprueba la legal salida o estadía de mercancía ante la autoridad) tenían que aparecer como «desaduanados» y no ocurrió, destacó.

La omisión ocurrió en importaciones y exportaciones, pero en las últimas si no se registra la operación durante los seis días posteriores a que se paga un pedimento, se bloquea la denominada patente (permiso a persona física para hacer despacho aduanal), de tal forma que se impide al agente aduanal hacer nuevos pedimentos. En importaciones ocurre después de 30 días por eso aún no se sabe el impacto, añadió.

Estimar el número de patentes bloqueadas no es sencillo porque no se tienen identificadas todas las operaciones que fueron afectadas, dijo.

Por ello, el lunes, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana emitió una circular en la que explica que los agentes aduanales deberán mandar al SAT copia de los pedimentos que no aparecen registrados para que cambie su estatus.

El Aviso de Cruce podría reactivarse el 19 de septiembre.