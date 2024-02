Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El fracaso que resultó Madame Web, protagonizada por Dakota Johnson, en la taquilla provocó que los estudios Sony se encuentren bajo presión para reevaluar cómo hacer películas sobre cómics, al igual que DC y Marvel.

La cinta significó uno de los comienzos más bajos de recaudación en Hollywood para una película basada en un personaje de Marvel.

En sus primeros seis días en la cartelera en Norteamérica sólo obtuvo 26.2 millones de dólares, incluso aunque hubiera podido beneficiarse por San Valentín y el feriado por el Día de los Presidentes. A nivel internacional sumó 25.7 millones en 61 mercados.

Con críticas poco favorables y poco interés por parte del público, los expertos consultados por The Hollywood Reporter aseguran que el filme está lejos de superar lo recaudado por Morbius, que obtuvo al menos 170 millones de dólares.

«No veremos otra película de Madame Web hasta dentro de una década o más. Falló. Sony intentó hacer una película que fuera un tipo diferente de película de superhéroes», declaró al medio un veterano de la industria.

El fracaso también pone en duda la continuidad de la clarividente en el universo de Spider-Man.

«Estamos en una transición en lo que respecta a las películas de superhéroes. No sé qué tan grande es esa transición ni cómo se ve el otro lado. Puede que sean menos películas, pero marcas más importantes», señaló la fuente.

Madame Web contó con un presupuesto de 80 millones de dólares, con guion de Matt Sazama y Burk Sharpless, responsables de la escritura de Morbius.

La cinta se suma a la tendencia de baja recaudación para el género de superhéroes que se reflejó en la taquilla del año pasado, con títulos como Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Aquaman y El Reino Perdido (Aquaman and the Lost Kingdom), The Marvels y Blue Beetle, que no alcanzaron ni los 500 mil millones.

Sony tendrá este año una segunda oportunidad con Kraven: El Cazador (Kraven The Hunter).

Sin embargo, el estudio también ha tenido notables victorias con las secuelas animadas Spider-Man: Un Nuevo Universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse), Spider-Man: A través del Spider-Verso (Spider-Man: Across the Spider-Verse) y las cintas de acción real sobre Venom, que este año tendrá una tercera entrega, nuevamente con Tom Hardy como protagonista.