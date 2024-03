Desde el año 2007, Pedrito Sola se convirtió en un ejemplo para las clases de marketing de cómo no elegir a tus embajadores/as de marca. Con la presencia de unos pedacitos de pollo empanizado, el toque especial de esta controversia fue… que dicho conductor dijera el nombre de otra mayonesa, costándole una multa económica de 75 mil pesos mexicanos, según la información de ‘Merca2.0’.

Y aunque no existían las redes sociales como hoy en día, este acontecimiento marcó la memoria de muchos/as mexicanos/as, que no han dejado morir este recuerdo, pues a lo largo de estos años se ha vuelto viral en el mundo digital. Si ese error ocurrió cuando cursaba quinto o sexto de primaria, se imaginarán que me tocó analizarlo en cuarto semestre de la carrera.

Fuera del panorama personal, este 2024 la marca originaria de Estados Unidos y el reconocido conductor de ‘Ventaneando’ hicieron las paces a través de un comercial, donde él mismo recrea la escena diciendo sus líneas ahora de manera correcta, recibiendo unas flores por parte de una botarga de la mayonesa y convirtiéndose en “noticia nacional” en compañía de mariachis.

A simple vista, la campaña está enfocada en reposicionamiento de marca para esta época de Cuaresma, pero en vez de hacer un comercial “más del montón” que incentive la venta, aprovecharon para revivir un momento vergonzoso a favor propio, viendo una oportunidad donde otras personas ven problemas. Hace dieciséis años, McCormick demostró quién mandaba en el top of mind, pero actualmente ese acontecimiento ha permitido que Hellmann´s continúe siendo vigente en el mercado mexicano, por el simple hecho de que lo siguen mencionando.

Cabe destacar que Hellmann´s no está lanzando una edición especial de sus productos a cómo se veían en 2007, lo único que tiene de nostálgico esta publicidad es el conductor y sus diálogos hacia una audiencia que ya creció pero que sigue recordándolo por lo que hizo en el pasado, y llega en un momento clave donde esta salsa emulsionada recibe más demanda por parte de las y los creyentes.

Sin duda una historia que llegó a un final feliz y que nos enseña a cómo manejar las crisis de marca, desconozco si en su momento hubo un comunicado que respaldaron las acciones de Pedrito Sola, pero es evidente que la creatividad nos puede llevar a caminos poco habituales y brindar una mayor satisfacción, se plasmó en el comercial y se notará más con el ROI (retorno sobre la inversión).

