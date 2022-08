Silvia Olvera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El anuncio que podría hacer el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 16 de septiembre sobre las preocupaciones de Estados Unidos y Canadá en materia energética, sería pedir que se excluya el sector energético del T-MEC al sexto año que toca la revisión del pacto.

Ese es uno de los escenarios probables que ve Tony Payan, director del Centro México-Estados Unidos en el Baker Institute de la Universidad de Rice.

Esa es una propuesta que no descarta, pues considera que AMLO mantendrá el tema de la soberanía energética.

«El Presidente es un bravucón, seguramente va a hablar de soberanía, que nadie puede decirles qué hacer, que va a presentar alguna propuesta para excluir al sector energético del Tratado de Libre Comercio.

«(El T-MEC) entró en vigor hace dos años y ahora tiene una cláusula que permite la revisión (del mismo) en el sexto año, y lo que pudiera anunciar es la renegociación y buscar regresar a los términos que estaba durante el TLCAN, que se excluya específicamente el sector energético del Tratado».

Pero de ser ese el anuncio que daría AMLO, Payan refirió que faltarían cuatro años para la revisión del T-MEC, por lo que ya no estará él en la Presidencia.

«No le va tocar a él esa revisión, pero pudiera anunciarlo. Lo que diga en septiembre va a ser más retórico, más para consumo de su base, que una cuestión real».

Payan recordó que escuchó directo de Jesús Seade, quien fue nombrado por AMLO para ser parte del equipo de negociadores mexicanos del T-MEC, que el nuevo Gobierno no echaría para atrás la reforma energética.

«Seade dijo en Estados Unidos, y aquí mismo en Houston, que el Presidente estaba comprometido con el Tratado de Libre Comercio y que no iba a darle para atrás.

«O Jesús Seade era muy ingenuo, no entiende bien al Presidente, o el Presidente le mintió o él sabía y no podía más que pasar la mentira él mismo.

«Yo lo cuestioné en una conferencia que tuvimos, me tocó comentar su ponencia y le dije claramente que yo era mucho más pesimista, que pensaba que López Obrador era capaz de querer dar marcha atrás a la reforma energética y él (Seade) insistió que no».

Analizarán diferencias

México analizará de manera detallada cuáles son las preocupaciones de Estados Unidos y Canadá por la política energética del País para aclararlas y enviarlas a las autoridades correspondientes, informó en entrevista Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior.

«Lo que toca ahora es conversar con Canadá y Estados Unidos, entender cuáles son sus preocupaciones específicas y trasladarlas con las autoridades correspondientes e ir viendo en dónde puede haber alguna diferencia en la interpretación y dónde podemos mostrar que México está en línea con nuestros compromisos en el T-MEC.

«(Vamos a) trabajar con nuestros homólogos en Estados Unidos y Canadá e ir viendo cómo podemos ir atendiendo cada uno de los temas cuando sea necesario o explicar, desde nuestra perspectiva, como sí estamos atendiendo y cumpliendo con nuestros compromisos».

Con información de Frida Andrade