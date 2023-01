Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de Noviembre, los mexicanos que deseen viajar por la Unión Europea deberán tramitar una autorización de viaje que tendrá un costo de siete euros y la cual se hará vía internet.

Esta autorización, denominada Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por su siglas en inglés) será obligatoria no solo para mexicanos sino para ciudadanos de 60 países, incluidos Estados Unidos y Canadá.

La ETIAS, de acuerdo con la Delegación de la Unión Europea en México, no es una visa, no introduce obligaciones similares a las del visado, no será necesario acudir a un Consulado para presentar una solicitud, no se recolectarán datos biométricos y su trámite será mucho menos costoso y más rápido.

Según ETIAS, el propósito es conocer quiénes viajarán a los países europeos y facilitar de este modo el ingreso al tiempo que se mejora la seguridad fronteriza para reducir la inmigración ilegal a Europa protegiéndola también de actividades criminales y terroristas.

La ETIAS deberán tramitarla los turistas que tengan una estadía menor a 90 días, el documento tendrá una vigencia de tres años y permitirá viajar por los 27 países europeos.