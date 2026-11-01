Natalia Vitela Paredes

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La analista política Denise Dresser impulsa la recolección de apoyo ciudadano para exigir el próximo martes a la Cámara de Diputados un juicio político en contra de Guadalupe Taddei, quien renunció hace una semana al INE en medio de indagatorias por corrupción.

Dresser recordó que este lunes vence el periodo para quienes quieran plasmar su firma en apoyo de la solicitud para que Taddei rinda cuentas por presuntas transas en contratos del organismo.

«La rendición de cuentas no vendrá de Morena, que preferiría cubrirla con el manto de la impunidad. Tenemos que exigirla los ciudadanos», expresó en X.

«El escrito será presentado este martes 3 de noviembre ante la Cámara de Diputados, en los términos y con los requisitos establecidos por la ley, incluida la posibilidad de inhabilitación para ocupar un cargo público hasta por 20 años. Te invitamos a sumarte», dice la convocatoria digital.