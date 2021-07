Staff Agencia Reforma

NUEVA YORK, EU.-Pfizer Inc. planea pedir a los reguladores estadounidenses que autoricen una tercera dosis de refuerzo de su vacuna contra el Covid-19 dentro del próximo mes, con base en evidencia de un mayor riesgo de reinfección seis meses después de la inoculación y ante la propagación de la variante Delta, altamente contagiosa.

El director científico de Pfizer, Mikael Dolsten, dijo que los primeros datos del estudio de refuerzo realizado por la compañía indican que los anticuerpos de una persona aumentan de cinco a 10 veces después de una tercera dosis, en comparación con una segunda inyección meses antes.

Según la farmacéutica, otra inyección en un plazo de 12 meses podría aumentar drásticamente la inmunidad y tal vez dar protección frente a las variantes del coronavirus más contagiosas.

Dolsten expresó que la caída reportada recientemente en la efectividad de la vacuna en Israel se debió principalmente a infecciones en personas que habían sido vacunadas en enero o febrero.

“La vacuna Pfizer es muy activa contra la variante Delta”, dijo Dolsten, “pero después de seis meses, destacó, “es probable que exista el riesgo de reinfección porque los anticuerpos, como se predijo, disminuyen”.

El Ministerio de Salud israelí dijo que la eficacia de la vacuna en la prevención de infecciones y la enfermedad sintomática cayó al 64 por ciento en junio.

Pfizer hizo hincapié en que datos de Israel y Gran Bretaña sugieren que incluso con niveles decrecientes de anticuerpos, la vacuna sigue siendo alrededor del 95 por ciento eficaz contra una enfermedad grave.

La autorización de la la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) sería sólo un primer paso; no significaría automáticamente que a la gente se le ofrezcan refuerzos, advirtió William Schaffner, experto en vacunas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

Las autoridades de salud pública tendrían que decidir si realmente son necesarias, especialmente porque millones de personas no tienen protección.