MONTERREY, N. L.- El Diamante Negro, como también es conocido Roberto Palazuelos, quiere brillar en la escena política y para ello está dispuesto a hacer un buen papel como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, y de paso le pedirá algunos tips a Samuel García.

El actor de 54 años dijo que desea tener un encuentro con el gobernador de Nuevo León, quien gracias a su triunfo en las urnas le dio un empuje tremendo al partido que lo abandera para dar este paso en la política.

«Es un gobernador muy bien visto, y ahora que estuve en Nuevo León vi las cosas muy bien, se sienten las cosas muy bien y creo que les va a ir muy bien», aseguró Palazuelos.

«Yo le haría preguntas del tema electoral, que me pasara buenos tips, y conocerlo también y saludarlo. Ya pronto haremos ese encuentro. Con el que ya me reuní es con el gobernador (Enrique) Alfaro, en persona, estuve en Casa Jalisco y estuvimos platicando mucho acerca del tema electoral y político».

Por ahora el único contacto entre Samuel y Palazuelos ha sido a través de redes sociales.

«Siempre me ha tratado mucho muy bien. Es una persona muy amable, muy sencillo y le agradezco mucho las atenciones que ha tenido conmigo en contestarme por redes sociales, y en cualquier momento ya nos vamos a conocer. Yo estoy seguro de que me voy a convertir en el próximo gobernador de Quintana Roo».

De acuerdo al calendario electoral, las precampañas en esa región empiezan el próximo domingo 23 de enero, y concluirán el 10 de febrero.

Al dar este paso en la política el actor aseguró que su carrera en el medio artístico por ahora está en pausa.

«Depende mucho de lo que pase. Si gano pues tendré que dejarla a un lado para siempre y me retiraré», dijo Palazuelos.

El actor compartió que desea hacer un gran desempeño en la política, sobre todo para poder ayudar a la gente de su estado. (Lorena Corpus/Agencia Reforma)

