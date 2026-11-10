Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

El INE se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal para duplicar el sueldo de los más de 5 mil trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana, quienes actualmente perciben 9 mil 582 pesos netos mensuales.

Mientras tanto, el acuerdo firmado por la presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, establece un aumento salarial de 6 por ciento a partir de enero de 2027, con la posibilidad de elevarlo a entre 8 y 12 por ciento durante el primer trimestre de ese año, sujeto a la disponibilidad presupuestal.

«En el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027 que aprobará el Consejo General del INE (con el recorte que aplicará la Cámara de Diputados), se establecerá un incremento de al menos 6 por ciento al sueldo bruto mensual del personal de Módulos de Atención Ciudadana con nivel salarial FA1.

«Así como las plazas de honorarios permanentes con nivel 2701 de Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, con la posibilidad de que se revise la viabilidad de que el incremento sea del 8 por ciento al 12 por ciento, así como la renivelación solicitada por las y los responsables de módulos, sujeto a disponibilidad presupuestal», señala el acuerdo firmado por Cruz y los representantes de los trabajadores.

El documento establece que, a principios de 2027, el Consejo General solicitará a Hacienda una ampliación presupuestal para atender el pliego petitorio de los empleados, quienes buscan alcanzar ingresos equivalentes a dos salarios mínimos mensuales.

El acuerdo se alcanzó tras siete horas de negociaciones. Al salir a la entrada principal del INE para informar sobre los resultados, la comisión de ocho representantes encontró que sólo permanecían alrededor de 50 trabajadores de los más de 200 que llegaron por la mañana.

Edgar Fernández, quien representó a los empleados durante las negociaciones, les informó de otros compromisos, entre ellos reducir la jornada de los sábados hasta las 13:00 horas, dos horas menos de lo habitual.

También se revisará, en los ámbitos legal y administrativo, la posibilidad de reconocer la antigüedad del personal desde el primer día de labores bajo el régimen de contratación por honorarios eventuales o permanentes.

Los trabajadores tendrán garantizado el descanso durante Navidad y Año Nuevo y podrán elegir sus periodos vacacionales con hasta seis meses de anticipación. Durante las protestas denunciaron que sus superiores decidían cuándo debían tomar sus vacaciones.

El INE también se comprometió a mejorar las condiciones de los módulos, algunos de los cuales, señalaron los empleados, presentan deterioro y carecen incluso de papelería básica.

Durante la reunión, algunos trabajadores expresaron preocupación por las jornadas extraordinarias durante los procesos electorales, pues afirmaron que realizan funciones de capacitadores y supervisores electorales, quienes perciben el doble de salario.

Fernández explicó que este planteamiento será revisado en una próxima reunión, prevista para la primera quincena de enero, en la que también se evaluará el cumplimiento de los acuerdos.

El documento contempla gestionar ante las autoridades de seguridad protección para los empleados durante los recorridos de campo y las labores en módulos móviles.

Asimismo, establece que se realizará un diagnóstico por entidad sobre las condiciones laborales de los módulos, con la participación de sus responsables, que incluirá aspectos como rampas y sillas de ruedas.

Los trabajadores también tendrán garantizados 30 minutos para comer y las juntas, reuniones, cursos y solicitudes extraordinarias deberán realizarse exclusivamente dentro de su horario laboral.

Además, el acuerdo establece que ningún vocal o jefe inmediato podrá asignarles tareas ajenas a sus funciones, como conducir vehículos, cocinar, fungir como secretarios particulares o cuidar personas.