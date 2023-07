Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada aspirante presidencial de Morena y del Frente Amplio por México podrán gastar en proselitismo hasta 34.3 millones de pesos durante sus procesos internos, que concluyen en septiembre.

Así lo establecen los lineamientos para regular los ejercicios que actualmente desarrollan ambos bloques partidistas, que anoche se aprobarían por el Consejo General del INE.

Debido a que dichas actividades se consideran «partidistas» y no electorales, a los aspirantes se les llamará «personas inscritas», aunque en los hechos quienes resulten ganadores en esos procesos serán los candidatos presidenciales rumbo a 2024.

Durante la discusión, consejeros advirtieron a los partidos que dichos lineamientos no los eximen de caer en actos anticipados de precampaña o campaña, por lo que deben ser cuidadosos en su actuación para no tener consecuencias.

La autoridad fiscalizará cada peso que han gastado, tanto los contendientes como los partidos, desde que lanzaron sus convocatorias hasta la entrega de resultados, que en ambos casos será la primera semana de septiembre.

Los aspirantes estarán obligados a entregar un informe el 2 de octubre, además de proporcionar al organismo electoral todos los comprobantes sobre el origen de los recursos, de no hacerlo podrían recibir sanciones.

En el documento se indica que los partidos podrán fijar un tope de gastos a sus contendientes, pero en ningún caso podrán rebasar los 34 millones 370 mil 666 pesos.

Los aspirantes podrán aportar 2.1 millones a sus actividades «partidistas» y sus simpatizantes 537 mil en lo individual.

Se prohíbe que reciban dinero, bienes o servicios de personas morales.

La fiscalización será como en un proceso electoral, aunque, en el papel, no lo sea. Por ejemplo, deberán reportar en el sistema del INE todos sus ingresos y egresos máximo tres días posteriores a su realización.

Para tener certeza de dónde salen los recursos, se obliga a que todas esas aportaciones sean mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación.

Encuestas y espectaculares

Partidos o aspirantes deberán entregar al Instituto un informe con la metodología de sus encuestas, así como costos y resultados.

Además, el pago a las encuestadoras por ambas partes deberán sumarse al gasto ordinario, y aquellas que se usen como propaganda, pese a que no las pagó el partido, también serán contabilizadas.

Uno de los puntos polémicos fue la propaganda en vía pública, como espectaculares, en transporte, bardas o lonas.

Aunque desde el pasado 15 de julio el INE ya realiza un monitoreo, a partir de este jueves se certificará toda esa publicidad, y se ordenará quitar aquella que contenga «elementos de naturaleza electoral».

Ya no bastará con el deslinde de los aspirantes sobre la propaganda desplegada en todo el País, ahora tendrán que entregar un informe sobre ubicación y características, y comprobar que realizó acciones «eficaces» para el cese de la publicidad.

Las irregularidades detectadas en la fiscalización se expondrán al Consejo General en diciembre, en pleno periodo de precampaña, para que se determinen las sanciones.

El jaloneo

Como pocas veces, Morena y la Oposición se unieron para defender que sus procesos internos son «partidistas», no electorales.

Sin embargo, consejeros electorales indicaron que aunque avalan los lineamientos, advierten que sus procesos internos sí representan un riesgo para el sistema democrático y son una afrenta al Estado de derecho, pues en los hechos podrían ser «preprecampañas».

La consejera Claudia Zavala aclaró que todos los registros que se realizan desde el 19 de junio por personal del INE serán enviados al Tribunal Electoral para que determine si son legales o no los eventos de los aspirantes, y si son actos de precampaña o campaña.

«Lo que ahora predomina son actos de proselitismo, prohibidos por la ley. Estas acciones de proselitismo encubierto están generando una afrenta al Estado de derecho», soltó.

Otros consejeros aseguraron que es evidente el despliegue de promoción con fines electorales, por lo que el INE mostrará un registro y hará notar irregularidades.