Un joven de 26 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes luego de ser señalado por presuntamente exigir dinero y amenazar con un hacha a personas que transitaban por calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

La intervención ocurrió en el cruce de las avenidas José Femat Gutiérrez y Salvador Rangel López, donde una persona alertó a los uniformados sobre la presencia de un individuo que llevaba un arma blanca y presuntamente intimidaba a los transeúntes.

Tras recibir el reporte, los oficiales acudieron al sitio y localizaron a un sujeto que coincidía con las características proporcionadas. Además, observaron que llevaba a la vista un hacha, tal como había sido señalado.

Ante esta situación, los policías procedieron a detener al individuo, quien se identificó como Eduardo “N”, de 26 años.

El joven fue informado de sus derechos y posteriormente trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de las autoridades por su probable participación en el delito de portación de arma prohibida.