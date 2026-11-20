Un sujeto que presuntamente amenazaba a automovilistas con un machete y un tubo metálico para exigirles dinero fue detenido por elementos de la Policía Estatal en las inmediaciones del perímetro ferial de Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Juan “N”, de 25 años, quien fue sorprendido cuando se atravesaba al paso de los vehículos sobre la avenida Adolfo López Mateos, a la altura de la explanada San Marcos.

Los hechos ocurrieron cuando policías estatales realizaban labores de vigilancia por el cruce de López Mateos y Eduardo J. Correa. Durante su recorrido detectaron al individuo, quien sostenía un machete hechizo en la mano derecha y un trozo de tubo de herrería en la izquierda, objetos con los que presuntamente intimidaba a los conductores para obtener dinero.

Al percatarse de la presencia de las patrullas, el sospechoso emprendió la huida a pie, pero los uniformados fueron tras él y lograron interceptarlo metros adelante.

Durante la intervención le aseguraron ambas piezas metálicas, por lo que fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.