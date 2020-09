Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pidió ayuda a los integrantes de los organismos reguladores para rescatar a Pemex y a la CFE, pero que no todos quisieron por tener un “pensamiento neoliberal”.

“¿Qué les estoy diciendo a los integrantes de los organismos reguladores? Que nos ayuden para rescatar a Pemex y a la CFE. Y hay quienes voluntariamente por convicción lo hacen y hay otros que dicen yo no estoy de acuerdo, porque pues tienen un pensamiento distinto, un pensamiento neoliberal”, comentó López Obrador en conferencia en Palacio Nacional.

El Mandatario federal mencionó que si no se logra rescatar a Pemex y a la CFE con el marco legal actual buscará entonces presentar una nueva reforma energética.

“¿Qué le digo a los particulares? Que vamos a seguir aplicando la ley, que no se va a cometer ninguna injusticia, que se respetan los contratos. Si no podemos rescatar a Pemex y a CFE con el marco legal actual entonces yo sí presentaría una reforma constitucional.

“Porque sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo, yo no quiero que se privatice el sector energético, porque si no tenemos independencia económica, independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía como país independiente, libre. Entonces es algo muy importante y estoy convencido de que ha sido un fracaso rotundo las privatizaciones, negocios jugosos, robos, saqueo”, señaló.

Ayer, se informó que este jueves se anunciará el relevo de Alfonso Morcos Flores al frente del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y al respecto López Obrador dijo que la renuncia fue por edad.

“En este caso, entiendo que el señor ya está grande y lo que estamos planteando es que haya una distribución distinta y a él le preocupa me imagino, pero ya se nombró al sustituto porque es una facultad de la Secretaría de Energía”, aclaró el Presidente.

Su relevo será Carlos Gonzalo Meléndez Román, hasta hace unos días, subdirector Corporativo de Estrategia y Regulación de la Comisión Federal de Electricidad.