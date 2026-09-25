La Universidad Panamericana, campus Aguascalientes, relanzó una de sus carreras fundacionales bajo el nombre de Licenciatura en Pedagogía y Transformación Estratégica, con un plan de estudios que amplía la formación hacia áreas como liderazgo, innovación, tecnología, empresa e impacto social, manteniendo su orientación humanista.

La actualización fue desarrollada por Paola Barba Segovia, decana de la Escuela de Pedagogía y Psicología, y Julieta Jiménez Cruz, secretaria académica, quien encabezó la revisión y estructuración del nuevo programa.

El proceso comenzó en 2024 e incluyó un estudio de pertinencia sobre programas de otras universidades, tendencias de la disciplina, empleabilidad y necesidades de instituciones educativas y organizaciones. El plan databa de 2010, por lo que se actualizaron los contenidos y se reorientó el perfil de egreso.

Barba Segovia destacó que el campo laboral del pedagogo trasciende las instituciones educativas y comprende áreas como gestión y desarrollo del talento humano, políticas públicas, organizaciones sociales y tecnología educativa.

El nuevo programa conserva una duración de ocho semestres e incorpora formación en innovación educativa, desarrollo humano, liderazgo y dirección, investigación y evaluación, emprendimiento, sostenibilidad y pensamiento pedagógico.

También contempla una ruta de desarrollo personal y profesional, materias y certificaciones flexibles, laboratorios de innovación pedagógica y seminarios de pedagogía aplicada y tecnología educativa.

La carrera dispone de una opción de doble titulación en Francia y trabaja en nuevas oportunidades de colaboración, entre ellas con la Universidad Nebrija, en España.

Pedagogía fue una de las seis licenciaturas con las que inició la entonces Universidad Bonaterra en 1989.