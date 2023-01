Un peatón murió atropellado el domingo por la noche, cuando intentó cruzar sin precaución la carretera a Loreto, Zacatecas. La víctima mortal de este accidente no ha sido identificada y únicamente se informó que se trata de una persona del sexo masculino de entre 50 y 55 años.

Los trágicos hechos se registraron a las 22:24 horas, cuando en el número de emergencias 911 se recibió un reporte, en el que se informaba que en la carretera federal No. 25 y esquina con la calle Villa de San Felipe, a la altura del Parque Industrial Valle de Aguascalientes, en el municipio de San Francisco de los Romo, se había registrado un accidente tipo atropello.

Hasta ese lugar acudieron policías preventivos de San Francisco de los Romo y elementos de la Guardia Nacional, además de una ambulancia del ISSEA, cuyos paramédicos confirmaron la muerte del peatón.

De acuerdo a los indicios encontrados, se estableció que el ahora occiso intentó cruzar corriendo y sin precaución la carretera en sentido de norte a sur, cuando fue impactado por un automóvil Nissan Tiida, color gris y placas de circulación AEZ-179-B de Aguascalientes, que se desplazaba en sentido de poniente a oriente y cuyo conductor no pudo hacer nada por evitar el atropello.

Para realizar las diligencias correspondientes, acudieron al lugar del accidente los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE. Cabe destacar que el conductor permaneció en el lugar del los hechos y fue detenido por elementos de la Guardia Nacional.