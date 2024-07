La industria audiovisual siempre ha sido uno de los sectores en auge de todos los tiempos. No hay persona en el mundo que no se haya enamorado alguna vez en su vida de una serie, una película, un documental o algún cortometraje que le haya hecho reflexionar y le haya marcado de por vida. Esa es la magia del cine, del mundo audiovisual, que mediante un puñado de imágenes, secuencias, planos y sonido es capaz de entrar en lo más íntimo del espectador haciéndole conectar con el corazón narrativo del formato en cuestión.

El cine siempre ha sido por excelencia uno de los reyes del entretenimiento, en parte por el amplio abanico de géneros y opciones narrativas pensados para cualquier tipo de público. El cine es para todos: desde el pequeño de dos años que se queda embobado con Ice Age o ToyStory; las comedias románticas jóvenes; las novelas de historia que embelesan a cualquier familia y hasta las películas más de azar y fortuna que ponen encima de la mesa los juegos más famosos del casino como el blackjack o la ruleta.

Pues PeakyBlinders no solo es uno de esos fenómenos cinematográficos que revolucionaron el mercado desde su aparición en pantalla en 2013, su efecto va mucho más allá inlcuso once años después.

El efecto PeakyBlinder

Muchos cinéfilos y amantes de esta serie se sienten parte de esa especie de «efecto Blinder», que no solo ha captado durante horas la atención de miles y miles de espectadores frente a la pantalla, sino que ha sido, y sigue siendo, el rey de la pista audiovisual. No hay conversación sobre cine, series y recomendaciones de toda la vida, donde no aparezca alguien reiterando la magia de PeakyBlinders.

Ya sea por el gánster Thomas Shelby que no solo ha enamorado al público por su personaje, sino por la calidez, cercanía y personalidad del propio actor Cilian Murphy. Este líder pandillero ha llevado al estrellato la historia de Steven Knight, un escritor que jamás pensó llegar a donde ha llegado con Blinder, ni mucho menos perdurar en el tiempo más de una década.

«Por orden de los PeakyBlinders»

Incluso los que no se han sumado aún a la ola Blinders han escuchado alguna vez esta célebre frase que hace única esta serie. Los PeakyBlinders siguen estando a la orden del día en redes sociales, mostrando al público multitud de reflexiones y lecciones de vida en Instagram o TikTok. De hecho, acorde a la evolución de las redes sociales y al era tecnológica, los PeakyBlinders cada vez se acercan más a la sociedad virtual mediante shorts o reels, uno de los grandes formatos del momento.

Como todo en la vida, para gustos colores. Hay quienes piensan que éxitos cinematográficos como Juego de Tronos o Vikingos supera con creces a los Peaky, pero su público es tan fiel que han ido esperando año tras año la confirmación de esa nueva temporada. Tal ha sido el éxito que después de años de parón televisivo ahora llega la confirmación de la película de los PeakyBlinders. La familia Shelby vuelve a la pantalla sin dejar claro a la audiencia la trama, el contenido, los personajes y el objetivo de esta película que por el momento ya ha revolucionado a los espectadores de todo el mundo.

¿Qué se sabe de la película que hará historia?

La moda de los años 20 vuelve al escenario cinematográfico con esta historia de gorras, gabardinas largas y pandillas de barrio. El efecto Blinders ha llegado a ser el protagonista de bodas, cumpleaños, celebraciones empresariales e incluso alguna de sus frases más célebres permanecen de por vida en la piel de muchos fieles seguidores.

Aunque aún se desconoce la fecha exacta de estreno, la seria de la BBC que debutaba en Reino Unido allá por 2013, está cocinándose a fuego lento para estrenarse en la gran pantalla después de nuevo años. Birmingham vuelve a estar en boca de los espectadores preparado para poner en evidencia de nuevo valores clave como la lealtad, la familia y el amor más puro y verdadero en mitad de historias entrelazadas de corrupción que alían indirectamente a familias opuestas.

Netflix vuelve a dar la talla, siendo la plataforma de streaming que acogerá la película, según han anunciado en la red social X, antes conocida como Twitter. Y aunque no hay un trailer oficial, los espectadores empiezan a especular sobre posibles historias y personajes protagonistas. Y es que solo está claro que en el reparto aparece el nombre de Cillian Murphy, el icono de los PeakyBlinders, pero hay mucha incertidumbre sobre quienes le acompañarán. Otro éxito para la mochila profesional y cinematográfica de Murphy tras el taquillazo que supuso la película Oppenheimer.

Los amantes recuerdan que la última temporada presentaba un final abierto con muchas preguntas por responder y muchas tramas por resolver que esperan tener punto y final en esta película. En el aire también el tuberculoma cerebral de Tommy Shelby que pone en duda si seguirá siendo el cabecilla de la panda de la familia o si podría heredar el puesto a algún sucesor.

El escritor ha querido dar un paso más y lejos de acabar la serie antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial ha afirmado que la película expondrá una historia real sucedida en plena Segunda Guerra Mundial. Eso sí, la historia de Knight tendrá vida gracias al director de cine Tom Harper.

Los secretos mejor guardados de los PeakyBlinders

Aunque está ambientada en una época donde la historia podría ser verdad, la realidad es que la familia Shelby es ficticia, aunque con ciertos matices reales como el villano Mosley de la quinta temporada, que era promotor del fascismo en Gran Bretaña.

Lo que si es totalmente cierto es que en 1921 se produjo una guerra de bandas tal cual se muestra en la serie, una fiel reproducción de la historia del momento. Y quienes si fueron reales son Darby Sabini y Alfie Solomon.

Y para los amantes de Cillian Murphy: Tommy Shelby inicialmente no sería protagonizado por Murphy, sino por Jason Statham, algo impensable en la actualidad.