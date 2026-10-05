CDMX. — Así lo informó un representante de Warner Bros. y DC Studios, quienes aseguraron que el cineasta cuenta con todo su apoyo y que esperan retomar el proyecto próximamente.

«La producción de The Batman Part II se ha suspendido temporalmente mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar», señaló el representante en un comunicado, sin ofrecer mayores detalles sobre la situación personal del director.

La pausa representa un nuevo contratiempo para una de las películas más esperadas de DC, protagonizada nuevamente por Robert Pattinson como Batman, ya que la secuela ha enfrentado varios cambios en su calendario desde que fue anunciada.

Originalmente, The Batman Part II tenía previsto llegar a los cines el 2 de octubre de 2026, pero Warner Bros. movió su estreno al 1 de octubre de 2027 y, en julio pasado, volvió a modificar la fecha para llevarla hasta febrero de 2028.