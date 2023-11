Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con casi siete décadas en la música, Paul McCartney es un artista como ningún otro, que con su hambre de experimentación, aprendizaje constante y capacidad de adaptarse a los tiempos, ha logrado sobrevivir a varias tendencias musicales y seguir siendo relevante entre varias generaciones.

El nombre Paul McCartney, le pese a quien le pese, se ha convertido en sinónimo de un talento musical excepcional, creatividad inagotable e influencia atemporal. Como miembro fundador de The Beatles, Macca dejó su huella indeleble en el mundo de la música, misma que ha trascendido generaciones y sigue siendo relevante al día de hoy. Sus contribuciones no sólo han dado forma al panorama de la música pop y rock, sino que han ayudado a forjar la cultura popular como la conocemos hasta ahora.

A sus 81 años, Paul sigue sintiéndose como de 25: compone constantemente, aprende nuevos instrumentos, visita infinidad de países con su banda y sigue liderando las listas musicales luego de casi siete décadas en la música. El «último sencillo de The Beatles», «Now And Then», lanzado hace unas semanas, es prueba de su brutal impulso por seguir adelante, sorteando las modas musicales y siendo fiel a sí mismo.

Las canciones de McCartney se han convertido en parte de nuestro tejido cultural, proporcionando una banda sonora como ninguna otra a innumerables vidas a lo largo de más de medio siglo de carrera. Y siendo honestos, podrán predominar decenas de géneros musicales a través de los años, pero siempre, en medio de tanto ruido, encontramos al oriundo de Liverpool navegando entre experimentaciones y mucho, mucho rock.

Celebrando su constante vigencia como una figura dominante y relevante en el ámbito del entretenimiento, hacemos un repaso década por década de su historia como compositor y músico, uno que no le tiene miedo a enfrentarse en los charts a artistas nuevos; al contrario, opta por aplaudir el talento de otros, colaborar con ellos y darle la vuelta a la tortilla a su propio talento y repertorio. Todo un sobreviviente del rock.

1950

Géneros predominantes en el mundo: Rock and Roll

Desde los 11 años, Paul se involucró con la música, tocando el viejo piano vertical que su familia tenía en la sala de su casa. Su padre, James McCartney, fue quien le inculcó el amor por la música gracias a su trabajo como trompetista y pianista de la Jim Mac’s Jazz Band, en los años 20.

Al escuchar la radio, James le enseñaba a su hijo, por ejemplo, en qué partes de una canción figuraba el bajo; en otros momentos, llevaba a Paul y a sus otros hijos, Ruth y Peter, a conciertos de bandas locales. En ese tiempo, el pequeño Paul audicionó para formar parte del coro de la Catedral de Liverpool, pero fue rechazado.

A los 14 años, su padre le regaló una trompeta niquelada. Sin embargo, Paul la cambió en una tienda de música por una guitarra acústica Framus Zenith, Modelo 17. Lo que el inquieto joven quería era cantar mientras tocaba un instrumento. Deseaba ser como sus tres ídolos del Rock n Roll que escuchaba en la radio: Buddy Holly, Elvis Presley y Little Richard, las grandes estrellas de la época.

Tras adaptarse a tocar la guitarra con la mano izquierda, como otro de sus ídolos, el cantante country Slim Whitman, Paul escribió su primera canción «I Lost My Little Girl», en su Zenit, dedicada a la memoria de su madre Mary, quien murió de cáncer de mama en 1956. También le escribió una versión temprana de «Let It Be».

Dos años antes, en 1954, McCartney conoció a George Harrison en la escuela e inmediatamente conectaron por su amor por la música. Luego, en 1957, Paul asistió a una pequeña fiesta en la Iglesia de San Pedro, donde vio a una banda local llamada The Quarrymen, liderada por un flacucho John Lennon. Algunas semanas después, Paul se unió al grupo y su historia profesional comenzó.

ASÍ LO DIJO

Little Richard fue una gran influencia para mí porque hago muchas cosas chillonas que se basan directamente en lo que él hace. Le debo mucho a él».

Paul en 1991 en una charla con Charlie Rose.

Canciones indispensables: «I Lost My Little Girl», «When I’m Sixty-Four» y «Let It Be».

1960

Géneros predominantes en el mundo: Rock y Soul

McCartney es un rockero de corazón. Rock, Rock Clásico y el género Indie son la columna vertebral de su historia musical. Él fue el responsable de la transición de The Quarrymen del skiffle (un género de música folk con influencias en el blues, country, jazz y blues) al rock ‘n roll.

Con Lennon, McCartney y Harrison al frente, y eventualmente Stuart Sutcliffe y Pete Best, el grupo local se transformó en The Beatles y empezó a tocar en lugares más concurridos en Inglaterra y Alemania, siendo su lugar preferido para rockear The Cavern Club, en Liverpool. Brian Epstein se convirtió en su mánager.

Antes de ser firmado por EMI y el productor George Martin, el nuevo grupo de Paul fue rechazado de al menos dos disqueras, entre ellas Decca Records, que los criticó por ser un «grupito de guitarras».

Para 1962, ya como The Beatles, con Ringo Starr reemplazando en la batería a Pete Best y bajo las filas de EMI, la banda lanza su primer sencillo: «Love Me Do», en gran parte escrito por McCartney. La rola debutó en el número 17 del top musical de Reino Unido.

Géneros como el twist, el country y el doo-wop ya iban de salida en los charts, con artistas como Ray Charles, Bobby Vinton, Neil Sedaka y Elvis Presley dominando los listados. Mientras, The Beatles y la «invasión británica» de la música comenzaba a subir como la espuma.

«From Me To You», coescrita por Lennon y McCartney, se vuelve el primer éxito número uno de la banda. Y de ahí, como dicen, el resto es historia. Un año después, en 1964, ya como rockstars en Inglaterra, el cuarteto se internacionaliza, llegando a Estados Unidos y tocando en The Ed Sullivan Show.

En el transcurso de un año, The Beatles clavan 10 canciones en el Billboard Hot 100, entre ellas «Yesterday», la primera rola interpretada por un miembro en solitario de la banda. Guitarra acústica en mano y acompañado de un cuarteto de cuerdas, Paul se dio cuenta en ese momento que también podía lanzar música por su cuenta. George Martin le pide en 1966 que escriba algunos temas para la película The Family Way.

Sin embargo, los compromisos con The Beatles continúan. La banda comienza a experimentar con otros géneros más allá del rock, como el folk, muy presente en el álbum Help!; el pop, en Rubber Soul; R&B y la música psicodélica, en Revolver; art rock en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band; rock psicodélico con Magical Mystery Tour; de vuelta al rock y blues, con Let It Be, y redondeando con rock puro en Abbey Road.

La experimentación vista en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y Magical Mistery Tour llega a su máxima expresión con The Beatles (The White Album), el noveno álbum del grupo, en donde fragmentan sus rolas en géneros tan variados como el folk, el blus, avant-garde, proto-metal, musical hall y hasta el ska, en temas como «Ob-La-Di, Ob-La-Da».

ASÍ LO DIJO

«Estábamos hartos de ser los Beatles. Realmente odiábamos ese maldito enfoque del pequeño cuarteto británico. No éramos niños, ya éramos hombres. Y nosotros nos considerábamos artistas en lugar de simplemente intérpretes».

Paul en el libro «Paul McCartney: Many Years From Now», de Barry Miles.

Canciones indispensables: «I Want To Hold Your Hand», «Yesterday», «Back in the U.S.S.R.», «A Day in The Life», «I Am the Walrus».

1970

Géneros predominantes en el mundo: Disco y Rock

Pese a que The Beatles no se disolvería oficialmente sino hasta 1975, el 10 de abril de 1970, con la llegada de la década de la música Disco, McCartney anuncia que abandona la banda para perseguir una carrera como solista. Apenas diez días después de dicho anunció, Paul lanza su primer LP en solitario: McCartney.

En este disco, además de escribir, el británico toca todos los instrumentos. La falta de una banda y de una edición de sonido formal en estudio, le traen críticas severas, mismas que sólo aumentaron cuando Paul y su esposa Linda lanzaron su único disco en conjunto: Ram, mucho más cohesivo, pero todavía desigual, mezclando rock, indie, pop y psicodelia. Aún así, el tema «Uncle Albert/Admiral Halsey» logra subir al número 1 de los charts en Estados Unidos, su primer gran éxito sin The Beatles.

Aprendiendo de sus errores, y teniendo como competencia a expertos en rock, baladas, folk, pop y soft rock y soul, como Three Dog Night, Rod Stewart, The Osmonds, Bee Gees, Janis Joplin, The Temptations, Al Green y muchos otros, McCartney decide crear una nueva banda junto a su esposa Linda en los teclados, el baterista Denny Seiwell y el guitarrista Denny Laine, ex miembro de The Moody Blues.

Wild Life, de 1971, es su primer álbum de estudio, aún con críticas por parte de la industria. Fue hasta 1973 que la gloria volvió a tocar a su puerta gracias al disco Band of The Run, que se volvió el álbum de estudio más venido en el Reino Unido y en Australia, y es considerado uno de sus trabajos más célebres post-Beatles.

Para 1976, Paul se convierte en el primer miembro de los Beatles en dar un tour de forma independiente (con Wings) por Estados Unidos y otros países. Para finales de los 70, Paul había logrado mantener su línea dentro del soft rock y el pop rock, mientras los charts se inundaban de estrellas disco como Donna Summer, KC and the Sunshine Band, nuevamente los Bee Gees, Chic, Gloria Gaynor y Village People, entre otros.

ASÍ LO DIJO

«The Beatles era la mejor banda del mundo. Es difícil traspasar eso. Es como querer seguirle el paso a Dios. Algo muy difícil, a menos que seas Buda. Todo lo que Wings hacía tenía que ser visto bajo la luz de The Beatles. Y las comparaciones siempre fueron muy duras».

Paul a Guitar World en 2021.

Canciones indispensables: «Uncle Albert/Admiral Halsey», «Mull of Kintyre», «Listen to What The Man Said», «Hi, Hi, Hi», «Maybe I’m Amazed», «Live And Let Die».

1980

Géneros predominantes en el mundo: Pop y Techno

Entrada la década de los 80, McCartney decide desmantelar Wings y retomar su carrera en solitario, lanzando en mayo de 1980 el disco McCartney II, donde, de nueva cuenta, toca todos los instrumentos. En este, se adentra a géneros como new wave, synth-pop y electrónica, con ligeros toques techno, curiosamente, algunos de los sonidos que dominarían el resto de la década, junto al pop y el pop rock.

Decide colaborar con artistas de estos últimos dos géneros, como Stevie Wonder, con quien lanza «Ebony and Ivory», rola que se convierte en su vigésimo octavo éxito número 1 en el Billboard Hot 100. Un año después repite la hazaña al lado de Michael Jackson (con quien ya había trabajado en «The Girl is Mine») con «Say Say Say», que también se vuelve un hit. En total, Macca colecciona 32 números 1 en su carrera.

Una de sus décadas más prolíficas como solista, lanzando seis discos en total después de McCartney II: Tug of War (1982), Pipes of Peace (1983), Give My Regards to Broad Street (1984), Press to Play (1986), CHOBA B CCCP (1988) y Flowers in the Dirt (1989). Todos de su género favorito: rock.

En 1985 forma parte de los históricos conciertos Live Aid, donde canta «Let It Be» al lado de artistas tan diversos como David Bowie, Alison Moyet y Pete Townshend. Se estima que esta parte del show fue vista por casi 2 billones de personas en todo el mundo.

Hacia finales de los 80, la música house, el punk, el reggae y el hard rock empezaron a ganar terreno en la industria, con artistas como Whitesnake, Survivor, Guns N’ Roses, Bon Jovi, Def Leppard, UB40 y muchos otros comenzando a dominar los charts. Sin embargo, el pop y el rock seguían reinando, aunque con dificultad.

Ahí es cuando Macca decide realizar su verdadero primer tour mundial en solitario, el «Paul McCartney World Tour», que acompañó a su álbum Flowers in the Dirt. Iniciaba una extensa carrera de 30 años dando conciertos exitosos y con sold out en varias partes del mundo.

ASÍ LO DIJO

«Para cuando hice Press to Play, era hora de demostrarme algo a mí mismo. Me dije directamente: ‘O no puedo escribir más o mejor escribo algo bueno cuanto antes'».

Macca a Los Angeles Times.

Canciones indispensables: «Ebony and Ivory», «Say Say Say», «No More Lonely Nights», «Pretty Little Head», «Figure of Eight».

1990

Géneros predominantes en el mundo: Hip-Hop, Rap y Pop

Mientras el mundo comenzaba a adaptarse a géneros emergentes como el house, el rap y el hip-hop, McCartney dio un vuelco radical a su carrera y optó por experimentar con la música orquestal, clásica y hasta la ópera. En 1991 lanza su primer disco de este estilo, Liverpool Oratorio, junto a la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool y el compositor Carl Davis. Y como le había ocurrido al inicio de cada década, la crítica lo destrozó. Y también, como en ocasiones anteriores, Paul no le dio importancia a dichas opiniones y grabó cuatro discos más de estos géneros en los siguientes 20 años.

Para 1993, con el grunge de Nirvana y el Hip-Hop de Run-DMC, Tupac Shakur y los Beastie Boys en su apogeo, McCartney decidió armar una nueva banda experimental, llamada Fireman, junto al bajista Youth, del grupo británico Killing Joke, con la cual se enfocó en hacer música ambiental, trance, EDM y electrónica. Esta mezcla le permitió a Paul mantener sus ideas musicales frescas y abiertas a otros géneros musicales.

A mediados de la década, Paul regresa a sus orígenes con The Beatles Anthology, un proyecto que lo reúne con George Harrison y Ringo Starr para pulir nuevas grabaciones de estudio y enchular éxitos clásicos y demos perdidos. Todo este viaje beatlemaníaco culmina con la muerte de Linda, su esposa, en 1998.

La década culmina para él con su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll como artista solista (The Beatles lo lograron como grupo en 1988). ¿Qué sigue para el ex Beatle?

ASÍ LO DIJO

«Con Fireman entraba al estudio sin tener la menor idea de qué iba a ocurrir. Ninguno de nosotros tenía idea de cómo iba a resultar la canción, cuál sería la letra o la melodía, lo que podría decirse que era una perspectiva algo aterradora. Entonces nuestra colaboración se volvió divertida».

Paul a NPR en 2008.

Canciones indispensables: «Off the Ground», «Calico Skies», «Transcrystaline», «Light from Your Lighthouse».

2000

Géneros predominantes en el mundo: Pop y Reguetón

La era dorada del pop, el nü metal, y el surgimiento del reguetón, ritmos urbanos y hacia finales de los 2002, el arranque del K-Pop. Para no perder costumbre, McCartney arranca la década alejado de estas tendencias y vuelve a experimentar con un disco odiado por varios críticos: Liverpool Sound Collage, que hace junto a Youth y Super Furry Animals. Avant-garde, musique concrète, noise y básicamente electrónica, además de poesía, engalana esta etapa de su carrera tan arriesgada. El disco, con el tiempo, se vuelve de culto.

Y si bien sigue sacando disco en solitario, no deja de someter su mente a nuevos caminos, como el álbum homónimo de electrónica y remixes del dúo Twin Freaks, conformado por Macca y Freelance Hellraiser. El mismo año de su lanzamiento, en 2005, McCartney actúa en el medio tiempo del Super Bowl, iniciando una tendencia de rockeros clásicos al centro del espectáculo futbolero.

En esta época conforma una nueva banda que lo acompañará el resto de su carrera como solista, integrada por los guitarristas Rusty Anderson y Brian Ray; Paul «Wix» Wickens en los teclados y Abe Laboriel Jr. en la batería. Con ellos ha tocado en vivo más años que junto a Wings o The Beatles.

Su gira «Driving World Tour» rompió récords de asistencia y se convirtió en una de las favoritas de los fans, por su repertorio ecléctico, extenso, vistoso y el sonido de sus nuevos músicos. También aprovecha los 2000 para expandir su catálogo de colaboraciones y duetos con artistas como Tony Bennett, George Michael, George Benson y Al Jarreau. Una tendencia que seguiría explorando en la década siguiente.

ASÍ LO DIJO

«Siempre estoy tratando de hacer mejor música. No sé si ya he escrito mi mejor canción. Esa es la gran pregunta. Sin embargo, no te impide seguir intentándolo».

Paul en 2009, para Inc.

Canciones indispensables: «From a Lover to a Friend», «Fine Line», «Too Much Rain», «Ever Present Past».

2010

Géneros predominantes en el mundo: R&B y Pop

McCartney inició la nueva década con el pie, una vez más, en la experimentación. Abrazó plenamente a las nuevas generaciones con duetos arriesgados enclavados en diversos géneros y con artistas de diversos estilos, como «Cut Me Some Slack», que hizo al lado de los ex miembros de Nirvana, Dave Grohl y Krist Novoselic, además de Pat Smear. La rola formó parte de 12-12-12: The Concert for Sandy Relief, visto por dos billones de personas a nivel mundial.

Fue la década en la que reunió a más de 100 mil personas en México en dos concierto separados, uno de ellos en el Zócalo capitalino. También cuando se le vio cerrar las Olimpiadas de Verano en Londres y liderar el Concierto del Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II. Siguió experimentando, ahora con el jazz, en el disco Kisses on the Bottom, de donde se desprende su éxito «My Valentine», dedicada a su actual esposa, Nancy Shevell.

Trabajó con el proyecto de música electrónica Bloody Beetroots en «Out of Sight» y colaboró con dos de los artistas más grandes del pop y el hip-hop, Rihanna y Kanye West en «FourFiveSeconds», que se volvió un éxito de ventas a nivel mundial. Con Kanye también lanzó «Only One». Bueno, hasta se metió al rock más duro con Hollywood Vampires, la banda de Johnny Depp, Alice Cooper y Joe Perry, reversionando su tema clásico «Come and Get It».

ASÍ LO DIJO

«Es este proceso moderno de colaboración con artistas jóvenes al que me alegré de abrirme. Tienes un montón de cosas y la habilidad es destilarlas».

Paul a Entertainment Tonight, en 2019.

Canciones indispensables: «Home (When Shadows Fall)», «Bye Bye Blackbird», «Queenie Eye», «Come On to Me», «My Valentine».

2020

Géneros predominantes en el mundo: Trap, Reguetón, Pop y K-Pop

Tras casi siete décadas dedicado al cien por ciento a la música, Macca arrancó la más reciente década lanzando el álbum número 18 de su carrera, McCartney III, que en cierta forma cierra el círculo de su carrera como solista y las etapas más importantes para él como músico multitalentos. Se convirtió en su primer disco número 1 en Reino Unido desde Flowers in The Dirt, de 1989. Una vez más, él toca todos los instrumentos.

Este disco debutó en el número dos en la lista de álbumes Billboard 200 de Estados Unidos y logró dos nominaciones al Grammy como «Mejor Álbum de Rock» y «Mejor Canción de Rock». Posteriormente, en abril de 2021, lanzó McCartney III Imagined, un álbum de remixes, nuevas versiones y reinterpretaciones de las rolas de McCartney III, con la colaboración de artistas como Damon Albarn, Idris Elba, Josh Homme y St. Vincent.

Finalmente, en 2002, arranca su gira mundial «Got Back», la cual lo trajo este 14 y 16 de noviembre de 2023 de vuelta a México. A finales del año pasado, la gira ya había rebasado los 100 millones de dólares a nivel mundial, según cifras de Billboard, y se espera que para cuando culmine el próximo 16 de diciembre de 2023, en el Estadio de Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, duplique esa cantidad.

En una época en la que la máxima boyband de K-Pop, BTS, reversiona «Hey Jude» y la vuelve un éxito entre las generaciones más jóvenes, McCartney parece sostener su relevancia y estatus de leyenda, de esas que el tiempo les hace lo que el viento a Juárez.

ASÍ LO DIJO

«¿Por qué me jubilaría? ¿Sentarse en casa y mirar televisión? No, gracias. Preferiría estar afuera jugando y tocando mi guitarra».

Paul McCartney, cantautor

Canciones indispensables: «Long Tailed Winter Bird», «Find My Way», «Winter Bird/When Winter Comes»