CDMX. -Robert Pattinson es nombrado el séptimo James Bond, tomando el relevo de Daniel Craig.

Robert Pattinson fue presentado como el próximo James Bond este lunes, convirtiéndose en el séptimo actor en interpretar al icónico espía británico y el primero desde que Amazon MGM se hizo cargo de la querida franquicia cinematográfica.

Esto pone fin a años de intensa especulación. La película será dirigida por Denis Villeneuve.

«James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el 007 es el honor de una vida», dijo Pattinson en un comunicado.

«Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más emocionado por esta colaboración y el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo.»

Pattinson sólo entró recientemente en el molino de rumores de Bond tras revelarse que hizo una prueba de cámara para el papel.

Otros nombres que se mencionaban en la carrera eran Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult.

Aunque se esperaba desde hacía tiempo que los productores apostaran por una estrella joven y menos consolidada, finalmente optaron por uno de los actores más conocidos de su generación.

Pattinson, de 40 años, es también relativamente mayor para empezar como 007.

El actor se encuentra actualmente rodando otro papel icónico en The Batman Part II.

Pattinson llega ya asociado a tres megafranquicias: The Batman, Crepúsculo y Harry Potter.

Villeneuve afirmó que fue una decisión difícil, pero la correcta:

«Estábamos rodeados de un talento extraordinario, pero solo puede haber un 007. Estoy encantado de dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. No puedo esperar a empezar», declaró el director en un comunicado.