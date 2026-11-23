Cuatro hombres fueron detenidos en distintas intervenciones policiales en territorio aguascalentense, tras ser sorprendidos en posesión de siete envoltorios que contenían aproximadamente 46 gramos de una sustancia con las características del cristal.

La primera captura ocurrió sobre la calle Francisco Javier Mina, en la colonia Solidaridad, del municipio de Jesús María, donde elementos del Mando Coordinado interceptaron a Octavio, alias “La Vaca”, de 33 años, quien mostró una actitud evasiva ante la presencia policial. Durante la inspección le encontraron dos envoltorios con 18 gramos de presunta droga.

En el fraccionamiento Villa de las Fuentes, sobre la calle Villas de Vallarta, policías estatales le dieron alcance a Noé “N”, de 37 años, luego de que intentara alejarse apresuradamente al detectar las patrullas. Entre sus pertenencias llevaba dos envoltorios con aproximadamente seis gramos de la misma sustancia.

Por otra parte, sobre la calle Juan Pablo Segundo, en la comunidad de Los Caños, perteneciente al municipio de Aguascalientes, fue detenido Rogelio “N”, de 24 años, a quien los uniformados le encontraron un envoltorio con 10 gramos de aparente cristal.

La cuarta detención se registró sobre la calle Álvaro Obregón, en el municipio de El Llano, donde Mauricio “N”, de 27 años, fue sometido a una revisión corporal que derivó en el aseguramiento de dos bolsas con aproximadamente 12 gramos del presunto narcótico.

Los cuatro sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.