Durante una serie de operativos de vigilancia desplegados en colonias del oriente de Aguascalientes, elementos de la Policía Municipal detuvieron a 27 personas, quienes terminaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Las intervenciones se concentraron en el sector Jesús Terán Sur, donde los uniformados realizaron recorridos preventivos en distintos puntos considerados prioritarios por su atención en materia de seguridad.

Entre las zonas intervenidas se encuentran los fraccionamientos José Guadalupe Peralta, Valle de los Cactus, Vistas y Balcones de Oriente, Rodolfo Landeros Gallegos y Pericos.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que las 27 personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que se encargará de determinar su situación jurídica.

Sin embargo, no se precisaron los motivos de las detenciones ni las posibles faltas o delitos relacionados con cada caso.

Los patrullajes forman parte de las acciones de vigilancia que la corporación mantiene en diferentes sectores de la ciudad para prevenir conductas delictivas y atender situaciones que alteren el orden público.