Una patrulla de la Policía Municipal terminó volcada contra la fachada de una vivienda la mañana de este miércoles, en el fraccionamiento Municipio Libre. La oficial que conducía la unidad resultó prácticamente ilesa.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 horas, en el cruce de la avenida Poliducto y la calle Escudo. La unidad involucrada era un Nissan Versa con número económico AG378B3, adscrito al destacamento Terán Sur.

Al volante viajaba una oficial de aproximadamente 25 años, quien circulaba de norte a sur por la avenida Poliducto.

De acuerdo con los primeros datos recabados, la patrulla se desplazaba a velocidad excesiva y, al intentar dar vuelta a la derecha hacia la calle Escudo, la conductora perdió el control.

El vehículo dio una voltereta y se proyectó contra la barda perimetral de una vivienda, en la que abrió un boquete antes de detenerse. Tanto la patrulla como el inmueble presentaron daños de consideración.

Paramédicos valoraron a la oficial en el lugar y determinaron que no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarla de urgencia a un hospital.

Elementos de Vialidad Municipal quedaron a cargo del percance para establecer con precisión sus causas y deslindar responsabilidades por los daños ocasionados a la unidad oficial y a la propiedad particular.