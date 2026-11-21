Empresas de Aguascalientes han enfrentado medidas de fiscalización por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como el bloqueo de cuentas bancarias y la baja de registros patronales, acciones que pueden paralizar sus operaciones y dejar temporalmente sin cobertura de seguridad social a sus trabajadores, advirtió Julio César Mendoza Pánuco, presidente de la Comisión Local de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes.

El especialista señaló que durante el último año se ha incrementado la presión fiscalizadora del IMSS, principalmente en los procedimientos de cobro de adeudos y verificación del cumplimiento de las obligaciones patronales. Explicó que algunas empresas descubren que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas al intentar realizar transferencias u otros movimientos financieros, lo que les impide pagar a proveedores, cubrir nóminas y mantener sus actividades.

Indicó que se han detectado casos en los que la autoridad bloquea cuentas completas, aunque los adeudos correspondan a cantidades menores. Subrayó que estos procedimientos deben apegarse a las disposiciones legales y cumplir con las formalidades establecidas en el Código Fiscal de la Federación, particularmente en materia de notificaciones y procedimientos de ejecución.

Otro mecanismo es la baja de registros patronales, que puede ocurrir cuando el IMSS argumenta que no logró localizar a una empresa. Esta medida tiene consecuencias para los trabajadores, quienes pueden perder temporalmente la cobertura de seguridad social, aun cuando se encontraban afiliados.

Afirmó que estas situaciones ya se han presentado en Aguascalientes y consideró que las grandes empresas concentran buena parte de las revisiones, debido al número de trabajadores registrados y al monto de sus aportaciones.

Ante este panorama, recomendó a los patrones fortalecer sus mecanismos de cumplimiento normativo, mantener actualizada su documentación y verificar que sus obligaciones ante el Seguro Social estén debidamente atendidas.