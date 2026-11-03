Cuando se piensa o se habla de patrimonio cultural, por lo regular vienen a nuestra mente monumentos históricos, museos y objetos en vitrinas. Pero cuando se habla de patrimonio cultural inmaterial (PCI), llega a existir confusión entre lo que inicialmente imaginamos y su relación con lo inmaterial o intangible. Ahí está el quid del asunto.

Podríamos decir que el patrimonio tangible e intangible son, por así decirlo, dos caras de la misma moneda, porque están íntimamente entrelazados y ambos son expresiones del espíritu creativo humano que dependen uno del otro y se complementan mutuamente.

En la gran mayoría de los casos, los elementos del patrimonio inmaterial hallan alguna forma de expresión en soportes tangibles. A la inversa, los objetos del patrimonio cultural material solo adquieren significado mediante la atribución de valores e ideas inmateriales.

Para algunos autores, como Marcos Vaquer Caballería (desde el derecho administrativo) y Laurajane Smith, la distinción entre patrimonio cultural inmaterial y material es engañosa y no debería existir una separación binaria, porque todo el patrimonio es, en última instancia, inmaterial y, por lo tanto, el patrimonio no es la cosa o el lugar, sino los procesos de significado que se producen cuando se identifican, se definen, se gestionan, se exhiben, se visitan o se observan los lugares patrimoniales o bien los acontecimientos.

Podemos decir que tanto los objetos materiales como los elementos inmateriales del patrimonio cultural adquieren significado únicamente a través de la atribución de determinadas experiencias, recuerdos, ideas y valores, ya sean colectivos o individuales. Por lo tanto, se les protege no por lo que son, sino por lo que encarnan.

Luego, aunque se asuma que el patrimonio cultural es un fenómeno único e integral y que, en última instancia, todo es inmaterial, desde una perspectiva jurídica es necesaria, y así se ha implementado en los instrumentos jurídicos, la existencia de una distinción razonable entre lo material y lo inmaterial, con el fin de garantizar la salvaguarda y regulación del patrimonio cultural por parte de la Administración Pública y los organismos internacionales.

Ello, tomando en cuenta que el patrimonio cultural (unitario) se expresa de diferentes maneras, como en bienes muebles o inmuebles —monumentos, obras de arte, edificios, etc.—. Sin embargo, también se expresa en prácticas, costumbres o tradiciones que no necesariamente tienen un soporte material o en las que los objetos materiales desempeñan un papel secundario, aun cuando en ambos casos son los valores y significados intangibles los que hacen que las manifestaciones sean consideradas como un solo patrimonio cultural.

Hoy en día, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 es el instrumento normativo vinculante a nivel internacional dedicado a la protección del patrimonio intangible, régimen jurídico que obliga a los Estados parte a identificarlo, protegerlo, promoverlo y procurar su transmisión entre generaciones.

Con ello, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial adquiere una dimensión dentro del derecho público, porque requiere la intervención de las autoridades para establecer los mecanismos jurídicos y administrativos que permitan su protección, conservación, promoción y transmisión, de acuerdo con las competencias que correspondan en cada orden jurídico.

De esta manera, la Administración Pública interviene mediante declaratorias, registros, políticas públicas, autorizaciones, protección de espacios y medidas de conservación, entre otros instrumentos, lo que se relaciona directamente con lo que previamente hemos venido analizando, donde los congresos locales deberán desarrollar la legislación sobre los espectáculos con animales, en la que, además del bienestar animal, deberán considerar, en su caso, los derechos culturales y el régimen jurídico aplicable a aquellas manifestaciones que cuenten con reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial.

Por cierto, no existe un consenso internacional sobre un concepto único y uniforme del patrimonio cultural inmaterial. Aunque la Convención de 2003 ofrece una definición jurídica de referencia, aclara que se trata de un concepto operativo y que cada Estado parte debe desarrollar su propia definición.

En síntesis, hoy el PCI genera consecuencias jurídicas para el Estado y la Administración Pública.