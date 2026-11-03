La construcción es un proceso que experimentó en los últimos siglos un auge que a la fecha poco ha disminuido. El catálogo de inmuebles construido durante el último siglo supera en Aguascalientes al llevado a cabo durante el XIII y XIX. Procesos, materiales, normas técnicas y un amplio etcétera han creado además las condiciones para la conservación de los inmuebles contemporáneos, los que a su vez son en su mayor parte de carácter civil, contándose en ese acervo una gran preponderancia de edificios correspondientes a la vivienda, el comercio y los servicios.

En el Centro Histórico, se han llevado múltiples intervenciones en avenidas, fincas, mobiliario y paisaje urbano en especial lo referente al siglo XX. El cambio sufrido a causa del ensanchamiento y peatonalización de calles, alterando su función inherente al transformar éstas en plazas, teatros y ciclo pistas, así como la demolición y los cambios de uso en los inmuebles, ha generado situaciones trascendentales en el desarrollo de las actividades cotidianas de habitantes, tanto como a la imagen urbana, transformándola en una imitación «colonial».

Es innegable que a través de varias décadas las incontables acciones en la parte central citadina, ha modificado su semblante a grado tal, que hoy es poco identificable, con ausencia de componentes que nos refieran a la apacible urbe heredada por generaciones anteriores a la nuestra. Es evidente que la metrópoli es un caldero donde se encuentran diversas manifestaciones arquitectónicas que expresan la forma de entender la vida de los aguascalentenses, pero a pesar de ello, el punto es la demolición y las alteraciones de los edificios son cada vez más frecuentes y por ello, intranquilizante.

Quizá la pérdida del patrimonio arquitectónico-urbano moderno en el núcleo primigenio hidrocálido es porque nos está muy cercano en el tiempo y no lo comprendemos plásticamente, junto con el poco o nulo interés de conservarlo por una parte de la sociedad. De esta manera, la arquitectura emergente a partir de los años cuarenta del siglo XX, ha tenido actividades escasas, por no decir nulas de mantenimiento, aunque es verdad la vigilancia, atención y cuidado de las fincas modernas es de competencia de las autoridades federales, estatales y municipales, al igual que de los propietarios, arquitectos, profesores, estudiantes de arquitectura y de cada uno de todos nosotros, pues de no ser de esta manera el paisaje de nuestra capital se deformará al punto de presentarse identificable.

Por lo anterior, en su anhelo de cambio la Modernidad detecta paradójicamente su esencial amenaza ya que la dialéctica de la tesis y la antítesis propone una práctica crítica potente, en el cual resulta el reprogramar parcial o total o incluso hasta llegar el reemplazo completo. Eso dirigido al fenómeno arquitectónico en tiempos actuales, a la tesis primigenia no se le propone antítesis rigurosas o en su caso, particularmente críticas. Un número importante de intervenciones en la arquitectura se llevan a cabo únicamente como añadido a la infraestructura, en las cuales en varias ocasiones carecen de un profundo análisis y únicamente se recurre al deseo público, trayendo consecuencias en la trama urbana y por ende en una imagen construida con el transcurrir de los años.

Está de más traer a colación las obras que se han realizado sin una investigación rigurosa en la intervención de las fincas patrimoniales modernas, las cuales se ha considerado sin valor arquitectónico alguno y que fácilmente han desaparecido sustituyéndose por otras de reciente fábrica, casi siempre efímeras. Los centros de ciudades medias como el caso aguascalentense, poseen una exuberancia patrimonial que detenta en la Modernidad una de sus muestras más icónicas y una abundancia que le entroniza como parte fundamental del ámbito urbano. Así, la esencia para entenderlo y apreciarlo, el patrimonio, se muestra evasiva sobre todo para los pobladores en general, cuyos comentarios reflexivos o intrascendentes en términos cuantitativos, son de los más considerables en los lugares en los sitios que configuran la parte central de las urbes.

La ignorancia no es gratuita, la Modernidad desde un principio ha recurrido más a la conceptualización racional y especulativa que a la figuración representativa y en la época de la imagen como ahora la entendemos, esa figuración muestra una grandiosidad cuya huella inmediata desaparece lo profundo de todo planteamiento intelectual abstracto. La epopeya de la arquitectura Moderna de la primera mitad del siglo XX finalmente envejeció ante los ojos contemporáneos del gran público y su acervo patrimonial se vuelve así blanco fácil de la indiferencia y la destrucción progresiva.

Ante ese panorama ¿Qué puede hacerse por la salvaguarda de un patrimonio arquitectónico moderno que no es reconocido como tal por gran parte de toda la sociedad y actores diversos? ¿Debemos resignarnos a perderlo parcial o totalmente? En realidad, para conjurar lo anterior, bastaría con reestablecer otro rasgo del quehacer arquitectónico moderno: el diálogo constructivo entre la teoría y la crítica con la praxis. Venciendo la suspicacia entre quienes conforman los picos más visibles de estos enfoques, desde las plataformas donde se encontrasen, ese diálogo sería genuino y creativo. Otra vez la paradoja de la modernidad: para curar a los centros históricos de una modernidad mal entendida, no hay mejor remedio que aplicarle un buen discernimiento de la Modernidad.