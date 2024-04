Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A cinco meses de que termine su administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que continuará la importación de glifosato, que no hay ningún producto en el mundo que pueda sustituir al herbicida y que el tema ha dividido a su gabinete.

«Tenemos la necesidad de tener este agroquímico para la producción. Lo que se hizo fue dejar una pausa en tanto se tiene un sustituto y ese fue el acuerdo básicamente.

«Se sigue investigando, se va a buscar la sustitución, pero es un proceso complejo, no hay en el mundo un producto para sustituir al glifosato, hay investigaciones y se sabe que es dañino a la salud, pero no hay un sustituto», reconoció el Mandatario.

El 26 de marzo, el Gobierno mexicano dio marcha atrás en su prohibición para importar y fabricar glifosato, que debió entrar en vigor ayer.

Ante advertencias de organizaciones campesinas y fabricantes de agroquímicos sobre el riesgo que representaría para la producción de maíz, granos, verduras y hortalizas, se anunció que se permitiría el uso del producto hasta nuevo aviso.

En medio de la polémica y a pregunta expresa, López Obrador sostuvo que el glifosato no se usa en México. Luego, se negó a dar una fecha para la que Conahcyt entregue resultados finales e iniciar la producción de un nuevo agroquímico.

Admitió que el tema ha dividido a su gabinete, debido a que hay visiones encontradas entre la Secretaría de Economía y un bloque integrado por las secretarías de Salud, Medio Ambiente y Conahcyt.