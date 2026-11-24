Estudiantes de San José de Gracia, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga recibieron becas del programa Pasos Gigantes, como parte de la gira que realiza la gobernadora Tere Jiménez por los municipios de Aguascalientes para favorecer la permanencia escolar y respaldar la economía familiar.

Durante las jornadas de entrega, la mandataria estatal destacó la importancia de la formación académica como herramienta para ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, reconoció la labor de los docentes y exhortó a madres y padres de familia a continuar acompañando a sus hijos durante las distintas etapas de su preparación académica.

En San José de Gracia, la alcaldesa Laura Araceli González Reyes destacó la importancia de destinar recursos públicos a la educación, mientras que Kimberly Cristal Oropeza Ríos, en representación de los beneficiarios, señaló que estos apoyos contribuyen al cumplimiento de sus metas escolares.

En Rincón de Romos, el diputado local Amisadai Castorena Romo invitó a los estudiantes a aprovechar los recursos para continuar su preparación. Por su parte, Saúl Itzael Hernández Pérez, alumno de la Secundaria Técnica No. 19, resaltó la responsabilidad que implica contar con oportunidades educativas.

La gira concluyó en Pabellón de Arteaga, donde la alcaldesa Lucero Espinoza Vázquez destacó la distribución directa de los apoyos en los municipios y convocó a las familias a prevenir el abandono escolar.

En las entregas participaron legisladores locales, autoridades del Instituto de Educación de Aguascalientes y estudiantes distinguidos por su desempeño académico y deportivo.