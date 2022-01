Depende del ángulo con que se mire pero el Movimiento Nacional de Regeneración Nacional puede salir fortalecido al ir solo en pos de la gubernatura, porque a decir verdad de nada le ha servido ir en coalición con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, que por su parte creen que ya tiene la edad suficiente para dejar de usar los pantaloncillos cortos.

Aunque no se veía venir, ya que la alianza era algo que estaba planteada desde hace tiempo, el hecho de que no la registraron ante la autoridad electoral, le permite a los morenistas organizar su programa, ya sin estorbos a la vista.

Para el impuesto como dirigente estatal del organismo, Eulogio Monreal Ávila, esa decisión no significa mayor cosa, más bien será benéfico para los pejistas, toda vez que en las acciones y decisiones que se adopten ya no tendrán que compartirlas, además es el momento que los ciudadanos se den cuenta de quién es quién en la política y cuál es su capacidad de respuesta ante las expectativas sociales. El hecho de ir solos eleva sus compromisos con la sociedad, enfocando su atención en quien represente los intereses de este instituto político, en sus programas y los acuerdos que asuma.

Donde no hay alteración es con el PAN, PRD y PRI, que presentan una candidatura en común y en la que llevan mano los panistas. La única novedad que hubo los últimos días fue un segundo registro, lo que para los entendidos significa una treta para permitir que tenga lugar la precampaña, porque si fuera una sola inscripción tendría que esperar hasta la campaña, en cambio hoy puede haber actos se proselitismo para – presuntamente – atraer la atención de la militancia, pero se sabe de antemano hacia dónde apuntan las antenas.

Lo único que falta por conocerse es quiénes serán los abanderados del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que en teoría podrían restarle votos a los morenistas, pero en la práctica tienen espacios muy definidos de alentadores.

Al final de la elección será interesante conocer en qué lugar quedó cada quien y si surtió efecto la jugada a petisas y verdes, ya que de este resultado dependerá que sepan si ya tienen capacidad para ir solos por el mundo o tendrán que volver con el testuz agachado a reintegrarse con sus mayores, que de su parte no tendrán objeción de incorporarlos a la servidumbre.

Así mismo, falta por definir el aspirante del partido naranja, considerándose que podría ir una ex priista para así complementar el cuadro, teniéndose en cuenta que la dirección y la mayoría de sus miembros provienen del Revolucionario Institucional, con lo que serían cinco los interesados en ocupar la oficina principal de palacio mayor.

Por otra parte, se deben tener presente los problemas que a nivel nacional tienen los morenistas, con la disputa por la candidatura presidencial de 2024, planteada y alentada por el actual mandatario, lo que ha generado choques entre los grupos que encabezan el secretario de Relaciones Exteriores, la jefa de gobierno de la capital del país y el coordinador de los senadores del partido en el poder. Precisamente, el senador Ricardo Monreal Ávila ha señalado en varias ocasiones que puede haber ruptura, dejando en claro que si no hay apertura en la selección del abanderado puede darse el rompimiento. Para no dejar lugar a dudas, el zacatecano dijo: “Yo no confío en las encuestas, porque he sido víctima de ellas. Si MORENA se cierra, excluye e impone, sí hay riesgo de perder el rumbo, de perder la elección. Si no hay apertura, puede haber ruptura”. Afirmó que su propósito es competir por el partido en que milita actualmente, por lo que no mira en el horizonte un acercamiento con otro organismo: “Yo no soy un ofrecido ni tampoco vengo a desplazar a nadie que tenga méritos en otros partidos, yo quiero luchar en MORENA, voy a luchar en MORENA, y voy a ganar a la buena”.

Ricardo Monreal dejó en claro que no se hará a un lado en 2024, ya que tiene 61 años y ésta es la oportunidad de su vida, “sólo que espere en el cementerio de Plateros, ya tengo 61 años”, por lo que luchará por ser considerado para el máximo cargo del país.

ACTITUD INFAME

Aunque a paso lento pero las mujeres empiezan a dejar atrás el anacronismo que una vez casadas o en unión libre deben soportar toda clase de vejaciones, que muchas veces llegan a los golpes y hasta las amenazas de muerte, por lo que las denuncias del maltrato que reciben son más frecuentes, al comprobar que sí hay castigo para sus perversos compañeros.

La imagen de la mujer abnegada, silenciosa, que guarda en lo más profundo de su ser la desdicha, queda en las películas de la “época de oro” del cine mexicano, en las que se exaltaba la figura paterna y la cual ejercía un total dominio sobre la vida y desempeño de su esposa y de los hijos, por lo que la mujer podía estar en desacuerdo pero no debía expresar ni una sola palabra en contra de lo que su marido decidía y en caso de que lo hiciera se le amenazaba con la excomunión, por lo que recibía una regañada del cura por haberse atrevido a manifestar sus puntos de vista.

En la etapa actual aumenta el número de mujeres que denuncian las agresiones de que son objeto y no sólo eso sino que acuden ante la autoridad a exigir castigo, que mucha veces evita un crimen y que podría materializarse si se somete mudamente al martirio.

Sobre el particular, Edna Edith Lladó Lárraga, magistrada presidenta de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, considera que la denuncia es la mejor vía para erradicar esta práctica, por lo que exhortó a las niñas y mujeres que sufren algún tipo de ataque que no se queden calladas y presenten la queja ante la autoridad competente.

Tal vez ha influido en ese ánimo el castigo que reciben los feminicidas, que va de 40 a 60 años de cárcel y sobre todo que se les persigue hasta atraparlos por lo que varios han sido detenidos en otras partes de la República y del extranjero y luego trasladados a esta ciudad para que sean procesados y en su caso condenados al encierro, que muchas veces es por los años que les resta de vida.

Lo anterior debería influir en aquellos con ideas cavernícolas para que eviten la agresión, porque aún cuando no lleguen al extremo de acabar con la vida de su compañera, el solo hecho de darle una golpiza puede llevarlo un tiempo tras las rejas y la posibilidad de perder el hogar que formó.

Hasta el 24 de noviembre del año pasado había 1,076 órdenes de protección para la mujer y sus hijos, por las agresiones o amenazas del esposo o padre, órdenes de restricción que dispone la salida del provocador, si es que habita en el mismo domicilio en común con la denunciante, la entrega de sus pertenencias personales y prohibir que se acerque al lugar o que moleste a la familia.

Por su parte las féminas detenidas el pasado 8 de marzo y que permanecieron encerradas por espacio de dos días, tras la manifestación de protesta que llevaron a cabo por las condiciones en que se encuentran las mujeres en Aguascalientes, señalaron que “si las mujeres tienen paz, las autoridades también la tendrán, si no, continuarán las marchas hasta que nos escuchen y defiendan”. Le exigieron al gobernador del estado que ejerza su voluntad de proteger y resolver de fondo las demandas femeninas, a raíz de la violencia de género.

Ojalá que las medidas que aplica el Poder Judicial, el Ministerio Público y la propia autoridad estatal sean el parteaguas para frenar este problema y que cada vez sean menos los casos en que la mujer sufra un daño físico o emocional.

EL MISMO ENGAÑO

En la pasada administración municipal hubo un choque en la esquina de Juan de Montoro y Colón y el conductor de uno de los vehículos alegaba que era inocente y para probarlo le pidió al policía de tránsito que revisara la cámara que se encontraba a corta distancia, a lo que respondió el agente que tenía meses que no servía. Por lo descrito, actualmente sigue el mismo embuste de la autoridad, al denunciarse que el 40% de las cámaras conectadas al C5 no funcionan, aunque sí sirven para que se adorne el titular del Ayuntamiento.

