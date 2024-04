Una niña murió ahogada en una alberca cuando, junto con su familia, pretendía disfrutar de un fin de semana de descanso en unas cabañas ubicadas en el municipio de Calvillo.

La tragedia ocurrió el domingo a las 12:20 horas, en el poblado de La Panadera, lugar al que acudieron policías preventivos de Calvillo, policías estatales y una ambulancia del ISSEA.

Al llegar, encontraron a una niña de 9 años inconsciente. Aunque los paramédicos le realizaron maniobras de RCP durante un lapso de 22 minutos, no lograron estabilizarla y finalmente la declararon clínicamente muerta.

Para realizar las investigaciones pertinentes, se trasladaron al municipio de Calvillo los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.

En el lugar de los hechos se encontraban los padres de la niña fallecida, quienes se identificaron como Adriana, de 39 años, y Lucio, de 40 años.

Manifestaron que habían rentado una cabaña en el poblado de La Panadera, municipio de Calvillo, con la intención de pasar un fin de semana en familia.

El domingo, alrededor de las 12:00 horas, mientras realizaban actividades, su hija les pidió permiso para ingresar a la alberca a nadar, solicitud a la que no dieron mayor importancia.

Sin embargo, minutos después, al llamarla y no obtener respuesta, el padre fue a buscarla a la alberca y la encontró sumergida. Rápidamente la rescató y procedió a brindarle los primeros auxilios. Al percatarse de que estaba inconsciente y no reaccionaba, llamaron al número de emergencias 911 para reportar lo sucedido.

Debido a que la niña permaneció sumergida en el agua por al menos 10 minutos, ya no fue posible salvarle la vida.