Un joven de 20 años terminó detenido luego de que policías municipales lo sorprendieran circulando a bordo de una motocicleta con reporte de robo vigente, en el oriente de la ciudad de Aguascalientes.

La intervención ocurrió sobre un camino de terracería ubicado detrás del fraccionamiento Villas del Río, donde elementos de la Comisaría Metropolitana realizaban labores de vigilancia y detectaron una motocicleta Italika azul que circulaba sin placas.

Los uniformados le marcaron el alto al conductor para efectuar una revisión preventiva. El individuo se identificó como Ángel «N», de 20 años, mientras los oficiales consultaban sus datos y los de la unidad en el Sistema Plataforma México.

La consulta arrojó que la motocicleta tenía un reporte de robo vigente, registrado en agosto del presente año, por lo que el joven fue detenido en el lugar.

Tanto Ángel «N» como la motocicleta recuperada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.