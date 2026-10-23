Paseaba en Jesús María con una orden de aprehensión encima

Un hombre que tenía cuentas pendientes con la justicia por el delito de homicidio doloso calificado fue capturado por elementos del Mando Coordinado durante un operativo de vigilancia en el municipio de Jesús María.

El detenido fue identificado como Juan “N”, de 32 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente en Aguascalientes.

Su captura ocurrió sobre la calle López Mateos, en el fraccionamiento Manantiales del Pinar, donde los uniformados le marcaron el alto y procedieron a verificar sus datos personales.

Al consultar su información en el Sistema Plataforma México, a través del C5i, los policías descubrieron que existía un mandamiento judicial en su contra por homicidio doloso calificado.

Tras confirmarse que era requerido por la justicia, Juan fue detenido y trasladado ante las autoridades correspondientes.

Finalmente, quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de continuar con el procedimiento legal en su contra.