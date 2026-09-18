Un hombre que caminaba con un machete en la mano fue detenido por policías del Mando Coordinado en una terracería que conduce a la comunidad de La Guayana, en el municipio de San Francisco de los Romo.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia por ese camino cuando detectaron al individuo, quien llevaba en la mano derecha el arma blanca. Ante esta situación detuvieron la marcha y se aproximaron para efectuar una inspección preventiva.

El sujeto se identificó como Leonardo “N”, de 35 años de edad. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, no pudo acreditar la utilización del machete, cuya longitud aproximada era de 60 centímetros, por lo que los oficiales procedieron a asegurarlo al considerarlo un arma prohibida.

Leonardo “N” y el machete fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.