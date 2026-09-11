Pasea Natalie Portman por París con su bebé recién nacido

Staff Agencia Reforma

CDMX.- Natalie Portman reapareció esta semana en París, pocos días después de convertirse en madre por tercera vez. La actriz, de 45 años, fue fotografiada mientras caminaba con su pareja, el músico francés Tanguy Destable, quien llevaba al recién nacido en un portabebés.

De acuerdo con People, el nacimiento ocurrió el mes pasado en la capital francesa. La pareja ha mantenido en privado el nombre y el sexo del bebé, su primer hijo en común.

Portman también es madre de Aleph, de 15 años, y Amalia, de nueve, nacidos durante su matrimonio con el coreógrafo y director Benjamin Millepied. Su relación con Destable se hizo pública en 2025, cuando ambos fueron vistos en Francia.

La ganadora del Óscar anunció su embarazo en abril y lo describió como un milagro. Durante la gestación aseguró que vivía esta etapa con calma y gratitud, entre caminatas, visitas a museos, natación y ejercicios de gyrotonic.